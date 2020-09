Opinión 08-09-2020

Una comunidad en convivencia armónica





Ser fiel a los principios de convivencia en comunidad, de una sana interacción entre seres de la misma especie, prójimo y vecino, aquel que busca destino de igual manera como lo hace cualquier otro semejante. El gran desafío es buscar el diálogo y la comunicación eficaz con el otro, adaptarse al medio ambiente donde nos tocó nacer y construir redes sociales de acuerdo a los principios de camaradería, comprensión y solidaridad para con el semejante. La gran mayoría de los miembros de una comunidad comparten y se reúnen con otros en una convivencia armónica respetando los valores fundamentales de aquel quien habita en la misma comunidad, una sana convivencia es una relación fértil en el ámbito de la interacción humana, practicar un lenguaje ameno cercano y veraz, elegir la comunión y disfrutar del encuentro vital con el otro.

La buena convivencia es una práctica que se remonta a la antigüedad. La humanidad siempre ha buscado el acuerdo y equilibrio en las relaciones sociales, aprender a escuchar, utilizar un lenguaje cálido y ameno, defender al más desvalido, sumar valores positivos en la búsqueda de una mejor sociedad, comprometerse a salvar la dignidad ajena y defender la libertad como premisa de amor al prójimo. A nuestro lado, siempre habita el otro y debemos aceptarlo como vecino y contraparte de nuestra coexistencia humana, allí, a mi lado habita quien puede ayudar a liberar las virtudes que se esconden en el fondo de nuestra alma, el amor y el servicio nos redimen y liberan, nos hacen más persona, nos permiten ver las maravillas; hoy, al final del invierno cuando las flores ya comienzan a despuntar y el aire se torna más cálido, cuando el viento sur anuncia un pronto cambio de estación, debemos venir a sumarnos en el encuentro y la buena convivencia.

Aprendamos a convivir en paz y armonía ahora, en este tiempo convulsionado y terrible de la pandemia del coronavirus, hoy, debemos amar al prójimo cuidándonos para no contagiar al otro, pues este virus es mortal y no discrimina bajo ningún parámetro, entonces, mi preocupación y cuidado sirve para que el otro no se contagie y así continuar viajando por esta aldea global en permanente evolución y cambio, nadie sobra en este mundo, todos somos parte fundamental de la vida humana sobre la faz de la tierra.

El amor nos conduce, siembra sobre tierra fértil, ilumina los senderos de la paz y la armonía, somos parte integral de un todo vigente más allá de la realidad del mundo consciente en el cual cohabitamos, debemos ser responsables y respetuosos, cumplir con los objetivos trascendentales de una comunidad en convivencia armónica y en proyecto de un mundo mejor para todos y cada uno de los habitantes de esta nave viajera por el universo.



(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)