Opinión 09-03-2021

UNA CONSTITUCIÓN QUE PONGA EN EL CENTRO UNA NUEVA ÉTICA DEL CUIDADO







Mujer ¿cuántas de las tareas que realizas a diario no se consideran un trabajo? Comunidad Mujer, realizó una estimación de 44 billones que corresponden al valor económico del trabajo doméstico y de cuidados. Un 67% de este valor lo aportan las mujeres. Esto último quiere decir, que las labores realizadas al interior de la casa, tienen un costo, y que este trabajo no debe ser compensado únicamente con cariño, pues como dijo Federeci, eso que llaman amor es trabajo no pago.

Este costo ha sido invisibilizado, porque nuestra sociedad considera que estas labores o roles tan importantes, nos corresponden solo por ser mujeres. La principal causa de no trabajo en las personas es el cuidado de otros familiares, y es en este punto, donde quiénes no trabajan porque cuidan, corresponden al 34,7% en el caso de las mujeres versus el 2,3% en el caso de los hombres.

Muchas mujeres se movilizan el 8 de Marzo alrededor del mundo. Es el día Internacional de la Mujer trabajadora, este se conmemora y no se celebra. Se conmemora por la muerte de 146 mujeres calcinadas en una fábrica textil de Nueva York. Es en este día, donde se evidencia que nuestra inserción al mundo laboral no ha sido igualitaria, sino precarizada por condiciones de trabajo que le han costado la vida a muchas mujeres. Pero también que se ha invisibilizado nuestras dobles jornadas, porque además de realizar labores externas se trabaja en casa, puertas adentro. Porque muchas no tienen la posibilidad de trabajar debido a los roles asignados por el hecho de ser mujeres. O que allá afuera - en el mundo laboral - no tenemos la misma consideración, puesto que la brecha indica que las mujeres percibimos sueldos 27% inferiores a los sueldos que reciben los hombres. Entre otras cosas, al hablar del sistema de pensiones, se evidencia una deuda gigantesca con las adultas mayores. No obstante, todo lo anterior se agudizó con la pandemia, porque esas labores de cuidados que proporciona la escuela se instalaron nuevamente en casa, generando más de una década de retroceso en la igualdad de género a nivel laboral, puesto que un 58,7% de las mujeres están en inactividad debido a esta causa.

Esto último, no es una lucha contra los hombres, sino una toma de conciencia frente a una cultura que nos exprime y precariza a nivel laboral. La crianza y el cuidado tienen un costo. Mujeres, madres, abuelas, hijas, nueras son quiénes hoy día asumen ese costo emocional, físico y económico y muchas veces en condiciones de violencia. El lugar de las mujeres en la sociedad siempre es complejo, puesto que cuando se intenta reivindicar ciertos derechos siempre se debe renunciar a otros, ejemplo de ello, es que cuando se quiere incidir en política para que se alcance un bienestar, se nos persiga y se nos precarice a nivel laboral.

Urge una Nueva Constitución que ponga en el centro una Nueva Ética de los cuidados, para que el principio de corresponsabilidad sea parte de esta sociedad chilena. Estamos seguras de que solo la Constitución no cambiará a la cultura, pero el Estado tiene la responsabilidad de incidir en estas materias, para hacer las transformaciones requeridas para vivir en una sociedad más justa e igualitaria. ¿Por qué las labores domésticas y de cuidado no se consideran trabajo? Porque aun existiendo una toma conciencia de ello, no hemos visto la fuerte disposición del resto de la sociedad a hacer todo lo que esté a su alcance para que esto no sea así. Esto último es un compromiso moral para evitar las brechas entre hombres y mujeres. Hay que avanzar hacia un compromiso ético en la Nueva Constitución, no podemos perder la oportunidad de que nuestras demandas y el deseo de vivir dignamente no se plasmen allí. Las convencionales constituyentes tienen una gran tarea, así también quiénes crean que los Derechos Humanos se deben cumplir para nosotras.

Un 8 de marzo en el que seguiremos luchando contra la precarización de nuestras vidas, donde seguiremos siendo críticas y reflexionando el camino para una sociedad en la que valga la pena vivir. “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.”





(Priscila González Carrillo

Candidata Constituyente INDEPENDIENTE por el Distrito 18 en La Lista del Pueblo Maule Sur

Profesora, Activista Feminista, Monitora en Prevención de la Violencia contra las mujeres)