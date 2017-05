Opinión 13-05-2017

Una Madre

(Día de la Madre, mayo, 2017)

1.-

Una bandera, una consigna, una celebración,

pueden ser una pieza de museo,

una ideología anacrónica,

un ritual sin espíritu.

2.-

Pero, si una madre es bandera,

es la vida misma la que flamea

y ondula entre corazones agradecidos.

Pero, si una madre es una consigna,

es una verdad que ilumina el sentido de la vida.

Y si, una madre, es una celebración,

es la alegría más pura

que ningún bien de consumo

comprado con dinero, puede hacer sentir.

3.-

Por una madre, buena se aprende a ser bueno,

se aprende a amar y a creer y a esperar.

Por una madre sabia se aprende la sabiduría,

de saber escuchar al iracundo,

al desesperado,

al que se siente culpable,

sin pretender acallarlo

con una dura acusación.

4.-

Por una madre, aparentemente mala,

porque transgrede ciertas normas,

porque no tiene buen nombre,

porque no enseñó con el ejemplo,

a no vender el cuerpo y la honra;

se aprende que por sobre todo, es madre,

porque sin ella no podríamos ser o estar en este mundo

y tan sólo por esto, todo hijo e hija,

sabe que una madre es madre.

5.-

Y sí, de un acto brutal,

sin consentimiento,

de extrema violencia;

emergió la vida

de un vientre fecundado,

como bendición

en medio del mal;

con mayor razón,

con mayor afecto,

abrasemos a esta madre heroica,

que deseó tener a su hijo,

que nunca dejó de amarlo,

en medio del pre-juicio.

y se alegró en medio del dolor del parto

cuando lo vio elevarse como luz de la vida.

¡Esta es madre, como cualquier madre.

Tal vez, es mucho más madre,

que no necesita ningún otro título, sólo ser madre!

Mario Andrés Díaz Molina.

(*) Mario A. Díaz M. es: Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule