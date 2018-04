Opinión 18-04-2018

Una mirada al sistema de tributación para emprendedores

En Chile, actualmente existen diferentes tipos de formas para tributar, esta el régimen atribuido y semi integrado, ambos destinados para la mayoría de las empresas del país, ya sean pyme o de gran tamaño, pero también existen otros dos tipos no tan conocidos, como son la renta presunta, ideal para los agricultores de nuestra región del Maule y también, el pilar fundamental de la pasada reforma tributaria, el régimen simplificado, del cual hablaremos en esta ocasión.

El régimen simplificado, el 14 ter de la Ley del Impuesto a la Renta, Ley 20.899, es bastante particular con respecto de los otros sistemas de tributación ya que rompe la forma contable en varios sentidos comunes y los traspasa a un sistema de contabilización muy diferente, que busca de 3 puntos concretos: Aumentar la facilidad para pagar impuestos en empresarios poco profesionalizados, aumentar la caja chica de las empresas y bajar su pago de impuestos mensuales. El sistema finalmente, una vez implementado, fue bastante diferente a lo que realmente se tenia planificado ya que la teoría buscaba que los empresarios pudieran pagar impuestos obviando a los contadores, hecho que es absolutamente imposible debido exclusivamente a las exigencias por parte del SII para realizar Declaraciones Juradas, las cuales sin conocimiento contable, son imposibles de realizar.

Entonces, podemos afirmar sin dudar que uno de los 3 principales pilares que tiene el régimen tributario, no se cumple.

Ahora, existe un problema aun mayor, el cual no se planifico o no se considero simplemente y es el hecho de que la forma de tributar de este sistema hace que los márgenes de utilidad sean muy bajos (Lo que valida uno de sus pilares, que es el bajo pago de impuestos), pero esto hace que sea totalmente imposible para la empresa el acceso a créditos, ya que los bancos al analizar las empresas, piden las carpetas tributarias, las que en este régimen nunca tendrán márgenes de utilidad normales, por lo que todos los créditos de este régimen en particular, serán rechazados.

En un país donde los créditos son la principal fuente de financiamiento de las empresas y personas, el no poder acceder a créditos se vuelve una situación muy complicada para cualquier empresa y aun peor si es que no se tenia conocimientos de esto previamente, por lo que considero que este régimen debiera dejarse sin efecto en la próxima reforma tributaria ya que es un simple engaño a la ciudadanía en base a conceptos que no se estudiaron con mayor detalle.



(Roberto Parada, ingeniero comercial)