Deporte 17-03-2020

Una noche llena de dudas: Albirrojos presentaron al plantel 2020 en el Tucapel Bustamante frente a Rodelindo Román



A pesar de la igualdad el público se fue preocupado por el rendimiento del equipo

Una jornada que estuvo marcada por hechos importantes que marcaron la jornada, ante 1071 personas que llegaron al polideportivo. Dio el vamos al evento deportivo, la presentación de la Rama de Atletismo, creada recientemente y que está a cargo de los profesores María Claudia y Carlos Maureira. Funciona en el mismo estadio. Luego fue el turno de la Rama de Fútbol, que tiene como inicio el 2016, y que está a cargo del técnico nacional Albert Chacón y desde sus inicios ha estado formada por jóvenes futbolistas que alimentan las esperanzas que algunos de estos puedan vestir en un futuro no muy lejano, la camiseta albirroja.

Posteriormente de la presentación de los 28 gladiadores, fue el turno del show musical que estuvo a cargo del Hip Hop a cargo del grupo linarense Proyecto Rama, junto a Nachito, que estreno un tema para el “depo”.

FUTBOL

Una vez que terminó la primera parte, llegó el momento del partido ante el equipo de Rodelindo Román, que presentó a dos equipos. Uno en el primer tiempo y el otro en el complemento. Ambos equipos complicaron a los albirrojos, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde convengamos que los “verdes” fueron muy superiores y dejaron con muchas dudas, sobre todo en el inicio del primer acto.

A los 20 minutos, llegó el primer gol, luego de un perfecto tiro libre ejecutado con precisión por el jugador Víctor Labrín, que dejó literalmente parado al portero David Pérez. A esas alturas se observaba un cuadro albirrojo, inconexo, lo que generaba indudablemente las ocasiones para los forasteros. Al minuto 37, llegarían las primeras pifias para los locales por parte del público, reprochando el accionar de los jugadores. Recién a los 39, Linares, pudo haber logrado la igualdad a través de un pase de Cristian Arrué, para Carlos Zamara, quien no supo liquidar en el área.

Con ese marcador y con las caras largas del respetable se fueron al descanso.

CAFÉ MUY AMARGO

Hubo otra mentalidad en el segundo tiempo y los propios jugadores lo señaron, una vez terminado el partido, “estuvimos muy flojos” y en el entretiempo hablamos los errores y salimos con otra mentalidad. Por eso a los 55, minutos llegó el empate tras una pelota detenida, un tiro de esquina en el arco sur, ejecutado por Lucas Mondaca y que conectó con un potente cabezazo el capitán Bastián Irribarra , que le cambio la trayectoria al balón y lo puso muy alejado del portero de Rodelindo Román. Gol que despertó a la hinchada y sobre todo la barra que estrenó un nuevo lienzo, en contra de la Sociedad Anónima. A los 69 minutos, llegaría otra pelota detenida, un nuevo tiro de esquina. Esta vez el encargado fue Cristian Arrué, pelota que va al área chica y que no pudo despejar la defensa, apareció el colombiano, Carlos Zarama, quien, con un potente derechazo, facturó el segundo tanto y la ventaja para los linarenses.

En los últimos minutos, el cuadro dirigido por el “charrúa” Neme, no pudo aguantar el marcador. En el descuento, cedió un tiro de esquina que traería consecuencia. Un cabezazo frontal, del jugador Yohan Ayala, que se anticipó a la defensa y anotó la paridad 2 a 2, que fue el guarismo final.

Con gusto a poco lo mostrado por los albirrojos que dejaron varias dudas entre los asistentes que llegaron al polideportivo. Muchos se preguntaban si habrá más contrataciones a lo que los dirigentes, señalaron que hasta el momento no.

Dos aspectos que llamaron la atención. El primero de ellos es que hay jugadores del año pasado que están en el plantel y que sin duda pueden ser un gran aporte para cambiar el estilo de juego, pero que al parecer hay puentes cortados con el técnico, una fuente muy cercana nos confidenció este tema. Lo segundo es que el campeonato por la contingencia de salud que se vive en el país, podría aplazarse lo cual sería positivo para que el plantel pueda seguir mejorando. En el momento del saludo de ambos equipos, se utilizó el brazo.

Otro dato importante es que el estratega linarense por fin utilizó sólo un equipo y que modificó con algunos jugadores. Por eso vale la pena, tener presente que desde el primer minuto estuvieron: David Pérez, German Martínez, Bastián Irribarra, Matías Figueroa, Fabio Jiménez, Carlos Ahumada, Cristian Arrué, Lucas Mondaca, Carlos Zarama, Kevin Mellado y Diego Muñoz.

PALABRAS DEL ESTRATEGA

Rodolfo Neme, dijo que “el primer tiempo, no se jugó bien, el equipo rival nos puso en una situación complicada. Perdimos el balón con facilidad y llegamos muy tarde a la marca. Tuvimos que cambiar la actitud, por eso en el segundo tiempo se vio otro equipo, con más tenencia y empezamos a pisar el área rival. Fuimos más agresivos, pero nos anotan el gol al último minuto. Eso tenemos que manejarlo, estar más despiertos y seguir trabajando en las pelotas detenidas. Este es un equipo en formación y vamos a seguir trabajando para mejorar”.

La ANFP, siguió el camino de tantos otros países y decidió suspender la actividad futbolística en todas las competencias. Esta paralización, será por 14 días desde este miércoles, vale decir que el campeonato de la Segunda Profesional, deberá esperar por el Coronavirus.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo