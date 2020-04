Opinión 04-04-2020

Una nueva política de alimentos básicos para Chile







Otras de las grandes lecciones que nos dejará la actual catástrofe de salud global, consiste en que Chile deberá adoptar una política pública agraria, permanente y de largo plazo, que garantice que nuestra población dispondrá siempre de los alimentos básicos para su sustento , frente a cualquier emergencia grave que sobrevenga en un mundo expuesto a los mayores peligros.

Para asegurar la comida, los chilenos no pueden ni deben depender de ninguna otra nación .

Es completamente previsible que cada una de las naciones extranjeras, después de los días que estamos viviendo, adopte medidas en igual sentido y, entonces, aquél que no lo haga podrá experimentar zozobras mucho peores que las que estamos sufriendo a causa de un virus descontrolado y ¿ provocado?...

Rusia, esa extraordinaria y tradicional potencia productora de trigo y de cereales, ha resuelto recientemente prohibir las exportaciones de este producto al mundo. Primero llenarán sus graneros para el consumo de su gente... después verán que hacer con los excedentes... Reconozcamos que el liderazgo de Putin es cosa de observar con especial respeto y, muchas veces, hasta con admiración.

¿ Produce Chile la cantidad de trigo que nos asegure el pan nuestro de cada día ?...

! No!... No lo produce. Hace tiempo que debe importarlo desde el extranjero, principalmente de Argentina, Estados Unidos y Canadá. Una fracción de Paraguay también.

Anualmente importamos aproximadamente más de 700 mil toneladas de trigo, porque la producción nacional - por diferentes motivos - no cubre más del 70% de nuestro consumo interno. De Argentina, "nuestro país hermano", proviene más del 70% de esas importaciones.

Como puede verse, esto es algo bastante distinto a la realidad que tuvimos hace 100 o más años atrás, cuando el trigo producido en Chile llegaba hasta California.

Nuestra realidad es que la producción interna de cereales es deficitaria en todos sus rubros , y hoy dependemos en una tercera parte del consumo de nuestro pueblo del hecho que, otras naciones extranjeras, quieran vendernos la tercera parte que nos falta para comer ! pan ! ...

A lo anterior debe añadirse que en los últimos años hemos debido experimentar las peligrosas consecuencias de una larga sequía, más los extraños cambios climáticos que se vienen observando con creciente preocupación , todo lo cual es para nuestra agricultura especialmente decisivo.

Si usted duda de las cifras que he indicado , basta que ponga su dedo índice sobre el botón de su computador donde dice ODEPA, y podrá confrontar esas cifras, a prueba de todo "poligrafo".

Con esa típica y desubicada prepotencia absurda que nos envenenó en los últimos años , se nos dijo y proclamó que el objetivo de nuestras actuales políticas agrarias era, nada menos, que transformar a Chile en una potencia alimentaria de nivel mundial.

¿ Quien habrá sido el publicista que inventó esta estupidez enceguecedora?... Habría que procesarlo penalmente por el delito de estulticia y engaño atroz.

Una nación que no produce los alimentos proteicos básicos para su manutención segura, no solo no es potencia de ninguna clase sino, mucho peor, puede llegar a ser ante lo imprevisto, un mendigo que para comer requiere del apoyo y suministro de otros.

Una observación realista y previsora, contraria a la estúpida e injustificada soberbia, debe orientarse a que nuestro Gobierno, quien sea aquél que lo dirija, pueda decir honestamente a los chilenos: "conciudadanos, cualquiera sean las circunstancias, la comida de todos los chilenos está asegurada".

Alcanzado ese objetivo primordial, todo lo que se produzca por encima de ello será bien venido y aplaudido.

Pero lo que no debe ocurrir es que con el pan, la leche, los huevos, la carne (que es maíz convertido), nos pase lo mismo que ahora nos sucede con las camas de urgencia, los respiradores mecánicos, las vacunas que, por tener que adquirirse fuera de Chile, no están disponibles ni llegan oportunamente en las duras horas de emergencias extremas.

Asegurar la comida de todo nuestro pueblo, así sea que enfrentemos la mayor contingencia grave, es debe ser el norte superior de una nueva política agraria para Chile.







Luis Valentín Ferrada V.