Política 09-05-2019

Una pequeña historia de amor a Linares

Había una vez un joven, llamado José Manuel, que como muchos, tenía grandes ilusiones de volar alto para llegar a un punto de observación donde la perspectiva de la vida le entregara diferentes opciones y aptitudes para enfrentarla de buena manera.

Tiene que emigrar de Linares con el dolor de dejar el terruño que tanto ama, donde quedan sus padres y hermanos. Por tener un espíritu sensible y humilde siente un pequeño escozor rayano al dolor de la soledad, que siempre engrandece y nunca mata., al contrario, la fortalece de la esperanza que va criando raíces, poco a poco.. Aunque sigue extrañando a sus seres amados, va acostumbrándose al ritmo de la Capital donde encuentra a la mujer de su vida y forma un hogar., en el que florecen dos retoños.

Pasa el tiempo y ese pequeño escozor no cesa, aunque la distancia es relativamente corta, hay dificultades para venir continuamente a su querida ciudad. Cuando la evoca sus ojos se humedecen de nostalgia y relata, a los que le oyen, pasajes vividos , imborrables a pesar del paso de los años. No he visto persona que quiera tanto a su ciudad como José Manuel. Con orgullo mencionaba diferentes personajes nacidos en esta tierra, como Presidentes, escritores, juristas y poetas. Si sucedía algo en Linares, relevante para el país, él lo festejaba como si fuera un éxito propio.

El tiempo envejece a los seres e invalida sus aptitudes físicas e intelectuales, la maquinita se va deteriorando poco a poco, ya las fuerzas y los esfuerzos no son los mismos, pero la memoria tiene en su cofre dorado e indeleble, recuerdos como la música, letra de canciones, dichos, (en el caso de José Manuel) de Martín Fierro, siempre evocaba el verso, a propósito del desamparado ante la injusticia: “Para él son los calabozos, para él las duras prisiones, en su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres”.

José Manuel , un miércoles de abril, se fue de este mundo y se cumplirá el anhelo más grande que guardaba, desde mucho tiempo, quedarse en su Linares amado, para siempre.

Lo despedimos en una hermosa capillita y de ahí el cortejo al cementerio católico de Santiago, para, posteriormente, ser cremado, cumpliendo así, en parte su gran deseo.

José Manuel quiere permanecer en Linares, en sus campos, en sus ríos, parte de sus cenizas serán vertidas en cada lugar que él tanto amó, y seguirá amando entre las cristalinas aguas del Achibueno, bajo un sauce llorón en Vega Ancoa, y entre el caído follaje otoñal de un sonriente granado de su casa paterna.

Siempre sentí temor ante el rito de la cremación, lo imaginaba como algo totalmente cruel, pero la ceremonia que antecede al hecho mismo( del que no se presencia), es una sentida despedida, donde lo terrenal es algo secundario y se piensa calladamente en ese Paraíso tan cercano, y al poner nuestras manaos en el féretro se transmite una energía que da valor al decir “Hasta siempre”. Luego todo se cubre con un blanco paño y lentamente salimos de la capilla, llevando un dolor extraño, como una mezcla de desesperanza y consuelo, algo inexplicable que termina en las últimas oraciones que se hacen a los pies de la Virgen María.

Con la seguridad que José Manuel, ha renacido como el ave Fénix, porque nunca será presa del olvido, y vivirá entre las cristalinas aguas que serpentea entre esta tierra que tanto amó, permanezco taciturna ante los recuerdos, pero llena de esas vivencias donde la alegría dejó su broche plateado y cambia mi estado de ánimo, porque él si que supo superar los tristes momentos con su sistema de vida: alegre, bondadoso y esperanzador.

Así fue y es mi querido hermano José Manuel.



(Tily Vergara)