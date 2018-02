Editorial 24-02-2018

Una planta con emisiones negativas de Carbono: sí es posibl

Algunos se reían de ellos. Decían que no podrían crear la primera planta con emisiones negativas de carbono en Islandia, pero lo lograron. Climeworks comenzó hace 10 años con un proyecto que terminaría convirtiendo el CO2 en un mineral sólido. ¿Cómo fue posible y cómo se podría replicar en otras partes del mundo? Las temperaturas en Islandia pueden llegar a ser bajísimas (- 14 º C), pero está ubicada en una de las regiones subterráneas más cálidas del mundo, ya que está rodeada de una gran cantidad de volcanes. Es por eso que les resulta tan fácil producir energía geotérmica. Sin embargo, el problema es que al perforar estos volcanes se incrementa la liberación de dióxido de carbono. ¡Oh, no! A pesar de que la energía geotérmica es bastante limpia (produce solo el 3% de las emisiones de una planta de carbón), igualmente Islandia quería reducir sus emisiones a cero. ¿Pero cómo? La central geotérmica de Hellisheidi, la más grande del país y situada literalmente en un volcán, decidió comenzar un proyecto con la empresa suiza Climeworks en 2017. Juntos instalaron la máquina que haría maravillas: capturar el dióxido de carbono del aire, mezclarlo con el agua, inyectarlo nuevamente en la tierra y convertirlo en piedra. Esta inyección se realiza a unos 1.000 metros bajo tierra, donde el carbono reacciona con la roca basáltica y se convierte en piedra. La empresa suiza ha declarado que para el 2025 espera capturar el 1% de las emisiones mundiales, sin embargo aún queda un gran desafío que enfrentar: el alto costo. Actualmente por una tonelada de dióxido de carbono se necesitan 600 dólares (unos CLP $350 mil), pero ellos creen que podrían reducirlo a solo 100 dólares para el 2025 o 2030.