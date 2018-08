Opinión 28-08-2018

Una política agraria para Chile Quinta parte: La gran responsabilidad del Banco del Estado

Si se revisa la ley que dio origen y vida al Banco del Estado, en los años de 1950, salta a la vista el hecho de que esta institución, con el correr de los años, degeneró hacia finalidades completamente contrarias de aquellas para las cuales fue fundado. El Banco del Estado ha traicionado durante su existencia su razón de ser y de existir.

¿En qué se diferencia el Banco del Estado de las demás instituciones bancarias comerciales privadas existentes en el país?... En nada. Se trata de un banco comercial más, sin que nada relevante le distinga en el universo propio de los prestamistas, salvo el de ser más caro, exigente y apremiante de todos.

Dígase lo que quiera, patéese en el suelo de rabia liberal mercantilista , pero si don Carlos Ibáñez del Campo, fundador de este Banco, resucitara por unos momentos y viera en lo que se ha convertido su obra, pronto quisiera volver al cementerio o bien intentaría, conforme a sus costumbres políticas, “dar un golpe” por lo menos allí. No dejaría títere economista con cabeza.

Con la CORFO ha ocurrido lo mismo. Si don Pedro Aguirre Cerda volviera a la vida y viese lo que al día es la institución que fue su orgullo, pediría que su nombre fuera borrado de su historia. Quien conozca el pensamiento y la historia política del Presidente Aguirre Cerda, y la comparara con lo que al presente es y hace CORFO, no puede sostener que su fundador fue aquél recordado Presidente de Chile.

El caso de CONAF debe sumarse a los anteriores desde que se “descubrió”, casi por casualidad, que ella no es una institución pública del Estado de Chile sino una simple corporación privada, que recibe sin derecho alguno enormes aportes fiscales, que posee facultades privativas de la autoridad (sin serlo), y cuya misión pública se ha puesto una y otra vez en tela de juicio. Ahora mismo se investigan irregularidades que comprometen el uso ilegal de varios miles de millones de pesos.

¿Cómo y por qué ha llegado a suceder que instituciones públicas de tanta significación para el desarrollo social y económico del país, han degenerado hasta el punto de traicionar esencialmente su razón de ser y existir?...

¿Cómo es que, por años, ninguna autoridad, ninguna organización política, ningún ciudadano, ha puesto el “grito en el cielo” ante tamaño desvarío institucional?...

Parte considerable de la crisis de nuestra agricultura emana, sin duda, del extravío institucional que denunciamos. Extravío o desvarío que tiene una explicación clara y cierta: el mercantilismo rampante durante las últimas décadas se devoró la esencia de aquellas instituciones que, al fundarse, fueron ideadas como palancas de desarrollo y no como establecimientos de comercio sujetos a la ley de las rentabilidades.

Y – por qué no decirlo – al devorarse el mercantilismo la esencia de los objetivos principales de estas palancas del desarrollo socio-económico del país, dejándolas huérfanas de todo sentido y eficacia, abrió las puertas, de par en par, para que “el negocio privado” expandiera su campo de acción casi siempre depredador.

Una POLITICA AGRARIA NACIONAL supone necesariamente reponer a las instituciones del Estado fundadas para la promoción y acceso al crédito honrado, sobre sus rieles fundacionales. Esto es, devolverles su rol de palancas útiles y eficientes de desarrollo, lo que el mercantilismo jamás cumple por sí mismo.

El Banco del Estado debe volver a sus orígenes conforme a la ley que lo creó. CORFO debe volver a ser el orgullo del recordado Presidente Aguirre Cerda.

Todas las demás instituciones estatales de igual naturaleza y origen, deben volver a ser las locomotoras de arrastre del progreso general, y no los últimos carros irrelevantes de un tren cuyos actuales conductores persiguen itinerarios y destinos muy diferentes al interés general del país.

(Luis Valentín Ferrada V.)