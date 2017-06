Opinión 07-06-2017

Una propuesta decente

Estamos en plena campaña presidencial para la elección del nuevo presidente de Chile, período 2018-2022 y nos encontramos con promesas de desarrollo regional en algunos de ellos.

También está la discusión la elección de gobernadores regionales que reemplazarían a los intendentes, que en la actualidad son designados por el Poder Ejecutivo y que, aún no se ponen de acuerdo los parlamentarios de cuándo y cómo se produciría este importante cambio cívico, el que redundaría en gran beneficio para darle más poder a las regiones y así lograr la ansiada descentralización del país en base a una mayor autonomía de administración a las regiones.

Tomando como base estas intenciones de desarrollo regionalistas, me atrevo a presentar, ante ustedes, queridos lectores, un breve análisis de las dietas y gastos parlamentarios que ilustrarán y le darán peso moral a mi Propuesta Decente.

Según un estudio por Colombina Schaeffer, Patricio Segura Ortiz, Leonardo Valenzuela y publicado en Opinión de Ciper Chile, el 11 de junio de 2014, y cuyas cifras cobran importancia dentro de una realidad actual, al comparar los sueldos anuales de los parlamentarios con los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) se observa que el sueldo de

un parlamentario chileno equivale a US$ 252.305 dólares ajustado por Paridad del Poder Adquisitivo PPA siendo el más alto de la OCDE. Le sigue en la lista países como EEUU con US$ 174.000 dólares PPA, Italia con US$ 173.488 dólares PPA, Japón con US$ 140.293 dólares PPA. Los sueldos de los parlamentarios en la República Checa, Eslovaquia, Suiza y Hungría no superan los US$ 50.000 dólares PPA.

Un parlamentario chileno, concluye este estudio, gana casi 12 veces el PIB (Producto Interno Bruto per cápita y 40 veces el ingreso mínimo mensual de los chilenos.

Los invito a ver detalles de las dietas parlamentarias de algunos senadores y diputados escogidas al azar, sin nombrarlos, según datos de ambas cámaras en su sitio Transparencia Activa, marzo de 2017.

Sueldo de un senador: Dieta $ 9.121.806, menos Impuestos, salud y previsión: 2.701.485, da un total de $ 6.420.321, no incluyendo los gastos producidos por oficinas parlamentarias, arriendos, consumos básicos, internet, caja chica, telefonía, traslación, vehículos, tag, pasajes, combustibles, pasajes movilización terrestre, alimentación, viáticos correspondencia, materiales de oficina, difusión, actividades distritales y servicios menores, lo que da aproximadamente un promedio de unos 4 a 5 millones de pesos mensuales más.

Sueldo de un diputado: Dieta parlamentaria de libre disposición (diciembre de 2016): $ 6.670.000 más sus gastos, los que varían muy poco entre unos y otros.

Gastos mensuales: Oficinas parlamentarias (arriendos, consumos básicos, internet, caja chica, etc. $ 797.117, Telefonía $ 327.949, Vehículos $ 547.834, Tag, peajes $ 118.550, Combustible $ 430.000. Pasajes movilización terrestre $ 36.300, Alimentación $ 138.550, Viáticos $ 843.747, Correspondencia $ 49.085, Material de oficina $ 44.320, Difusión $ 18.000, Actividades distritales $ 719.898 y servicios menores $280,000.

Otros ejemplos: Viático de un diputado de una región extrema del país $ 1.150.000, Oficina parlamentaria $ 1.504.758.

Viático de un diputado de la Región Metropolitana, que se supone que no debe gastar tanto, ya que vive cerca del Congreso Nacional: $ 1.150.000.

Rebajar la Dieta Parlamentaria no busca solucionar definitivamente la desigualdad imperante en Chile, pero puede ser un paso importante para avanzar en este sentido y que a la vez, el ejercicio de ser parlamentario chileno recupere la confianza que debemos poner en ellos y su labor se concrete en una responsable labor legislativa y no, como en muchos casos que se asocia con el desorden, inoperancia, corrupción, prebendas, y con debates interminables de trincheras de eternas defensas partidarias, donde más que soluciones oportunas, sólo producen retóricas y batallas verbales inconducentes, situación que como pueblo chileno, no debemos permitir.

Sin embargo, es totalmente posible disminuir los “gastos anexos” bajo la siguiente Propuesta Decente.

Usando la moderna tecnología de videoconferencia, que es la comunicación instantánea audiovisual, que permite mantener reuniones entre grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí, donde adicionalmente se complementan con facilidades telemáticas fijas como el intercambio de documentos, gráficos, imágenes, transmisión de ficheros desde sus respectivos computadores que estén en línea, y que hoy ofrece una solución accesible a la necesidad a todo tipo de comunicación, que permite recibir y transmitir todo tipo e información entre lugares y diferentes regiones, evitando gastos y pérdidas de tiempo y riesgos que implica el traslado físico de las personas, ideal para nuestro país que es de gran longuera.

Los representantes regionales de ambas cámaras de nuestro Congreso Nacional, pueden perfectamente funcionar simultáneamente en sedes regionales usando esta tecnología que permitiría impresionantes ahorros de dinero al erario nacional, ahora que la cantidad de ellos se incrementa y que sólo serían convocados a Congreso Pleno, cuando el acto lo amerite: Traspaso de mando Presidencial y visitas ilustres en el antiguo Congreso Nacional.

Todas las actividades del Congreso pueden funcionar en este moderno sistemas, sesiones ordinarias, comisiones de trabajo, interpelaciones, etc., y para el actual edificio del Congreso, habría que buscar un buen uso para él. Por ejemplo: un buen hospital o una universidad, etc.

El pueblo vería muy cercano, con pleno conocimiento, la labor parlamentaria de sus congresistas en las sedes regionales, no veríamos a alguno de ellos durmiendo la siesta, interminables conversaciones de pasillos o un pasado caso trágico cuando uno de ellos falleció de un ataque al corazón en un hotel de Reñaca, acompañado por una mujer que no era su esposa, gastos pagado con el viático aportado por todos nosotros los chilenos o batiendo los records de velocidad automovilística en la ruta 68 Santiago-Valparaíso para no llegar tarde a las sesiones y que ha provocado más de algún accidente grave en parlamentarios imprudentes.

Los invito a hacer conciencia y a luchar por esta nueva forma cercana de funcionamiento de nuestros congresistas a la gente en todas las regiones.



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)