Opinión 17-05-2019

Una rama seca

¡Viejo de porquería no más! ¡Otra vez venís borracho!... Una

sacándose la mugre, y el perla tomando... ¡Vai a ver no más!, uno de estos días no me vai a encontrar y ahí te quiero ver.



- ¿Borracho?... ¿De a dónde?...Unos traguitos pa´l frío y na´más.



- ¡Claro! ¿Por qué no trabajai mejor y así te desentumecís?



- ¿Y cuándo? Si pa´ cualquier cosa se necesita por lo menos un par de

horas…, y entre trago y trago…, nunca hay tanto rato.



- ¡Bótate a gracioso no ma’h!...Y estos cabros de moleera, que ni

ayudan siquiera… ¡Sepa Dios donde andarán!... Hace como tres días que no se ven.

- ¡Más todavía pu’h!..., si el Juan es ciego, milagro tendría que ser

que se vieran.



- ¡Eso es lo que tení´h! ¡Todo lo echai a la chacota!…,pero pa´ sacarle

el jugo a una sí que te ponís serio... Ya no me queda ni sangre…, si parezco una rama seca, y no se te dá ná’.



¡No traí ni yerba pa’ un matecito!... Pero aquí tengo unos pesos…, claro que no va a alcanzar pa´l azúcar -Y doña Rosa, de fiarnos, ni hablar –. Vamos a tener que tomarlo así no más, amarguito.



- ¡Que tanto! Pasa la plata pa’ca mejor será pa’ ir a comprar

luego.



- Ya, anda oh... ¡Y no te demorís tanto, ah! … ¡No te vai a tomar la plata oye!… ¡Ah, no! mejor voy yo, mejor.



- ¡Miren que me la voy a tomar!..., pero como querai no ma’h…,

antes, eso sí, échale una encandilá al fuego, mira que vengo entumío… No faltará una ramita seca pa’ echarle.







(Manuel Antón)





-