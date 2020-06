Opinión 19-06-2020

Una reflexión por Chile del Director General de la PDI



En la víspera del que será nuestro aniversario 87, me dirijo a todos ustedes con el fin de efectuarles un llamado muy especial, ya que, al igual que en todo el país, en nuestra institución tenemos muchos colegas y familiares de ellos que han enfermado de Covid-19, por lo cual quiero pedirles que dejemos atrás las diferencias que muchas veces nos separan a fin de unirnos, transmitiéndoles todo nuestro ánimo y afecto.



Aquellos de ustedes que profesan algún credo pueden orar y pedir por la recuperación de nuestros compañeros de trabajo y sus familiares; quienes no adhieren a alguna religión pueden reflexionar algunos minutos y pensar en ellos.



No importa lo que creamos. La PDI es diversa y pluralista, pero independiente de nuestras particulares formas de ver la vida y entender el mundo, a todos nos une el deseo de servir a nuestros semejantes y la pasión por investigar.



El hábitat natural de un PDI está en la calle y hemos visto la cara más dura de esta pandemia y el sufrimiento de muchos de nuestros compatriotas.



Es por eso que les pido esta noche, a las 21 horas, previo a un nuevo aniversario institucional, dediquemos un tiempo a pensar, no solo en los integrantes de la PDI o en sus familias que hoy están sufriendo como consecuencia de esta pandemia, que no respeta color político, religión ni clase social.



Aprovechemos esta ocasión, para pedir también por todos nuestros compatriotas que están sufriendo, por distintos motivos, el dolor frente al cual nadie puede quedar ajeno, ni menos un integrante de la PDI.



Que a través de esta cadena de oración, nazca lo mejor que un ser humano puede hacer por otro, como es solidarizar y ayudar a que su angustia o dolor, se mitigue en algo. Somos muchos los que pensamos que los cambios son posibles, pero que parten primero, por uno.





Héctor Espinosa Valenzuela

Director General

Policía de Investigaciones de Chile