Opinión 27-03-2022

Una reivindicación histórica del legado y pensamiento de Amanda Labarca

Libro aborda el trabajo literario temprano de la también destacada educadora y feminista chilena. La obra puede ser descargada gratuitamente en la plataforma researchgate.net o en las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Salud UCM @facsa_ucm.

“El siglo XX es el siglo de Labarca, de hecho, no existe un hombre con la jerarquía de su obra en las ciencias de la educación”. Así de contundente fueron las palabras de Gonzalo Salas, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule (UCM) y quien ha dedicado varios años de su carrera a investigar a fondo los escritos de Amanda Crispina del Carmen Pinto Sepúlveda, más conocida como Amanda Labarca luego de su matrimonio.

Esta escritora, profesora y feminista, dejó un importante legado para la psicología, la educación, la literatura y los cambios sociales que sucederían en materia social. Aunque sus libros La Historia de la Educación en Chile y Bases para una Política Educacional, son las más conocidas,

Gonzalo Salas actualmente lidera una investigación que, por primera vez, aborda la pluma joven de esta mujer nacida en Santiago en 1886. Se trata de un proyecto Fondecyt Regular cuyo primer producto es el libro “Amanda Labarca. Lectora, escritora y crítica”.

“No se ha estudiado sus cuentos, sus novelas, su aparato de ficción ni su trabajo como crítica, ese es el peso que tiene este libro”, explica Gonzalo Salas quien añade que el libro se divide en dos partes “en una primera parte analizamos el corpus de cuatro obras de ella publicadas entre 1909 y mediados de los años 40 y una segunda parte del libro aborda las lecturas de Labarca hoy, es decir, cómo hoy leemos eso que escribió”.

Impresiones de juventud (1909), En tierras extrañas (1915), La lámpara maravillosa (1921) y Desvelos del alba (1945), son los textos analizados. El libro del sello Nueva Mirada, la obra fue editada por Salas y Edda Hurtado, académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; cuenta con los aportes de Montserrat Arré, académica de la Pontificia Universidad Católica y Dámaso Rabanal, académico de la Universidad Austral con el prólogo de Diego Durán Jara, rector de la Universidad Católica del Maule.

UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA

En el libro que puede ser descargado gratuitamente desde la plataforma researchgate.net o en las redes sociales @facsa_ucm, Gonzalo Salas se declara intrigado por la obra de Labarca. Aunque de gran importancia e influencia, fue una obra invisibilizada.

Gonzalo, ¿esta investigación es una reivindicación histórica al legado de Labarca? “Sí, porque es una estrategia de enunciación política. El Fondecyt no solo es un trabajo de investigación, que no queda duda de que es un trabajo que se hace con todas las herramientas científicas; sin embargo, también es una plataforma de enunciación política -por decirlo en palabras de Kottow y Traverso en Escribir y Tachar, de mover nuevamente a Labarca”, respondió el académico.

Salas también releva el hecho de que el lanzamiento de su libro se haya realizado en momentos en que se cumplen varios centenarios en torno a la obra y legado de Amanda Labarca. “el año pasado se cumplió el centenario de su novela La lámpara maravillosa y este año se cumplen los 100 años entorno aquí Amanda Labarca fue inscrita decretada como la primera académica profesora universitaria en Chile y en Latinoamérica, justamente, en una cátedra de psicología”