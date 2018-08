Opinión 30-08-2018

Una sentida pérdida para una bella familia llamada Fundación Las Rosas

Tres años y medio vivió, compartió y asumió como su casa don Jorge -quien era conocido por todo su entorno como “Don Nancho”-, en el Hogar María Olga Tuñón de Barriga de Curicó.

A los 73 años de edad y producto de una enfermedad renal que rápidamente se convirtió en una falla multisistémica, el abuelito residente dejó de luchar la madrugada del sábado 21 de julio pasado, dejando tras ello un sentimiento de tristeza que embargó no solo a sus cuatro hijos y familia, sino que también al personal del hogar, quienes lo cuidaban a diario, dándole dignidad a sus últimos días de vida, como testimonio vivo de que la relación no pasa solo por ser un paciente más, sino que se crean lazos profundos de cariño y de sentimientos mutuos, con quienes pasan a ser parte de su familia al ingresar a los hogares de la Fundación Las Rosas.

La familia Valdés Contreras -en un gesto que llena de orgullo a la fundación-, hizo llegar una emotiva carta de agradecimientos –la que publicamos íntegramente-, a todos quienes se preocuparon de él, cumpliendo así como decía de forma muy sencilla el Padre Sergio Correa, fundador de esta obra social, y que la finalidad es que la gente se fuera al cielo.

Carta de la Familia:

Al momento de la partida de nuestro hijo, padre, abuelo y hermano, Jorge Valdés Contreras (QEPD), queremos sintetizar en tres momentos, nuestro sentir y denominar esta expresión como “partida con dignidad”.

Lo primero -quizás suene extraño-, es que se nos produce una disociación entre el cuerpo y el espíritu. Por una parte nos acostumbramos a un cuerpo que tenía un rostro, el cual ya no veremos y extrañaremos inmensamente, pero ese mismo cuerpo es el que vimos sufrir, que lo vimos lleno de maquinarias, agujas y mangueras al momento de estar hospitalizado, pero por otro lado mantendremos en nuestra retina cada imagen de cuando lo disfrutamos, y entendemos que ese cuerpo ya había cumplido su ciclo vital en este mundo terrenal, es por ello que estamos tranquilos y confiados de que el paso por esta vida, fue un adelanto para una vida mucho mejor y eterna, sin sufrimiento, por lo cual “Don Nancho” ha vuelto a disfrutar en plenitud de su nuevo mundo celestial.

Lo segundo es hacer una cronología de quien fue Jorge Valdés Contreras. Un hombre humilde y sencillo, de pocos recursos, que tuvo que trabajar desde muy niño, con pocos años de estudios, pero cultivador de grandes valores como la humildad, la responsabilidad, la honradez y el compromiso por el trabajo, desempeñándose laboralmente varios años en Santiago, en el antiguo Teatro Metro, ciudad en donde adicionalmente se dedicó al deporte de sus sueños como fue el atletismo, cultivando muchos triunfos. Acá es paradójico, porque cuando hacía mención a sus últimos momentos todos sus órganos presentaron fallas y el que más se resintió a dejar de funcionar fue su corazón, quien todavía atesoraba el vigor de los años como deportista. Posteriormente en su adultez regreso a Romeral y con el paso de los años tuvo altos y bajos en su vida, donde se refugió bajo el cuidado y cariño de su madre Adriana Contreras y su hermana María, para luego ingresar en sus últimos años al hogar de Fundación Las Rosas en el sector de Los Niches, hogar donde creemos que fue un paraíso en su vida.

Lo tercero, el deceso de un familiar sin lugar a dudas que es un momento complejo, pero estamos seguros de que es más llevadero gracias a cada saludo, cada mensaje de apoyo, cada llamado recibido, gracias a cada persona que nos visitó y nos acompañó en su despedida, gracias al personal del hospital de Curicó, a las personas que nos acompañaron en el Coro y a la Parroquia Nuestra Señora del Pilar de Romeral.

Finalmente -y nuestro agradecimiento especial-, es para la Fundación Las Rosas, para las hermanas que están a cargo del hogar y para cada una de las personas que allí trabajan, hace tres años y medios, Jorge Valdés fue aceptado en dicha fundación y desde entonces como familiares, somos testigos de que los milagros existen, pues a su ingreso se encontraba complicado, había asumido una vida solitaria con alguna adicción, de a poco su vida comenzó a cambiar y recuperó el sentido de vivir en comunidad, se hizo conocido en su entorno, vivía payando y disfrutando de los jardines –jardines que según él, era el encargado de levantarse temprano a regar, podar y cortar esas rosas, lo cual le apasionada-, cosa que en algún momento vivió, pero que hoy disfrutaba desde ese leve recuerdo que su mente le permitía, como un breve recreo dada su demencia senil. El hogar de Fundación Las Rosas fue su hogar, en el cantó, bailó, y aprendió a reír, a compartir, a tener amigos y recibió todo el cariño -no solo de su familia-, sino que de las funcionarias, del grupo de enfermería, de las encargadas de la cocina y también de los asistentes que visitan el hogar.

En nombre de la Familia Valdés Torres y Familia Valdés Contreras, Gracias. Infinitas gracias, por la labor que realizan en la Fundación Las Rosas y que, con el paso del tiempo, quedará en nuestra retina, esa última despedida cargando el féretro por parte de las funcionarias, al sonar de las campanas y despidiéndolo, en su despegue a la vida eterna y con eterna dignidad.