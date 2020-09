Opinión 29-09-2020

Una transición para un mejor vivir



Cómo debemos enfrentar esta nueva etapa de transición, qué paso durante este período de confinamiento, logramos darnos cuenta de lo importante que es la libertad y la responsabilidad social. Luego de este período de cuarentena en la ciudad de Linares fuimos testigos de cómo afrontamos un episodio inédito en la historia, logramos llevar a cabo responsablemente un proceso en donde nos vimos sometidos a fuertes presiones, cambios de hábitos e incertidumbres, debiendo solicitar permisos para realizar las actividades básicas a las cuales libremente estábamos acostumbrados. Pero todo esto obedeció a un propósito superior que es la salud pública, para evitar la propagación del contagio de Coronavirus.

En cada casa, cada familia, cada persona vivió una circunstancia diferente durante esta etapa, pero ahora debemos enfrentar un escenario de transición en donde la responsabilidad social debe ser aún más consciente respecto de los cuidados a considerar para evitar que los casos de contagio de coronavirus aumenten y retrocedamos a una cuarentena que por nadie es deseada. Es aquí donde me detengo para llamar la atención de quienes no han respetado las instrucciones de la autoridad sanitaria. Lo que no logro entender es ¿por qué existen personas que desafían las instrucciones emanadas desde la autoridad? ¿Cuál es su propósito? pues lo desconozco, si en sus acciones de irresponsabilidad ponen en riesgo la salud de terceras personas y eso es simplemente inaceptable. No han sido conscientes de lo que esto ha significado y como ha incidido en nuestro día a día. Los niños ya no juegan en los parques, han dejado de sociabilizar en sus colegios y jardines, extrañan juguetear en un columpio o un tobogán, se enfrentan a una pesadilla que nadie quiere soñar y, aún existen personas que no entienden las consecuencias de sus acciones.

Como Carabinero lo veo con preocupación, no es algo que sea un capricho de la autoridad ni mucho menos un acto antojadizo, sino más bien es cumplir con las disposiciones sanitarias para que lo más pronto posible, podamos retomar nuevamente una vida normal, sin miedos a contagios y sin miedos a perder la vida o la de un ser querido; pues no es menor recordar que cerca de 12.700 compatriotas han fallecido producto de esta pandemia. Es un número muy importante de considerar y que es nuestra responsabilidad el no propender a su incremento.

Es por eso que, durante este proceso de transición, consideremos nuestras limitaciones….. Respetemos las disposiciones de la autoridad sanitaria y evitemos las exposiciones irresponsables para que no tengamos que retroceder a una cuarentena como la vivida y que fue un período complicado, difícil, pero de un aprendizaje profundo para cada uno de nosotros y que debemos demostrarlo en este nuevo período de transición.



(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)