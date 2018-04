Opinión 24-04-2018

Una turbia Navidad

Podría escribir las historias más sórdidas esta tarde. Contar por ejemplo que le saqué la cresta al viejito Pascual delante de un grupo de señoras del Ejército de Salvación. Pero esta declaración no sería tomada tan fácilmente como una confesión o un desahogo de mi alma, luego haberla mantenido en secreto por tan largo tiempo. La gran mayoría pensará lo que es evidente: se me pasó la mano. Fui mucho más allá de usar la violencia con alguien a quien debía respeto antes que todo. Reconozco que profané una imagen de familia, imagen mágica y venerada por millones de seres humanos. Me doy cuenta del repudio que voy a ganarme, aunque alegue defensa propia. Y este aborrecimiento va a ser aún más intenso: solo tengo que esperar que la gente se entere de los detalles que afearon aún más este incidente. En fin, no tengo más remedio que narrar los hechos tal como fueron y esperar ganarme algún día la indulgencia de quienes hoy me van a condenar.

Era el día 24 de diciembre del año 1991. Yo estaba trabajando en “Kids Land”, un ‘mall’ de la ciudad de Edmonton, Canadá, destinado a complacer el gusto y las necesidades de los niños. Acababa de instalarle varios letreros a Sam Bacheer, un hombre que había abierto una peluquería para niños en un punto del segundo piso de ese ‘mall’. Yo iba de vuelta en ese momento a recoger un poco de agua derramada en mi lugar de trabajo. Llevaba una mopa al interior de un pesado balde metálico con ruedas. De pronto me cerró el paso un enorme guardia disfrazado de viejo Pascual. El tipo tenía el volumen de un ropero de más o menos un metro ochenta y cinco centímetros de alto. Pero su aspecto navideño era correcto: el blanquísimo pelaje de su barba y grueso bigote, su gran bonete rojo, su chaqueta y pantalones del mismo color y sus impecables botas para los fríos del polo norte … “¿Qué andas haciendo aquí arriba?” … Me interrogó. Había una mal contenida furia en sus ojos enrojecidos … ‘Vengo a limpiar el lugar donde estoy trabajando, le respondí’ … ¡Ah!, ¿Sí? … Exclamó el Pascuero y se acercó todavía más. Pude notar entonces que el hombre se había festejado con un enorme causeo en algún momento de la tarde … pero por sobre el fortísimo hedor de su boca, se imponía un fétido tufo a vodka … ¿Y dónde está tu tarjeta de identificación? … Se me olvidó ponérmela ... ¡Vamos!, viejo. ¿What´s the big deal? Acompáñame a la fachada de la peluquería, aquí a la vuelta de la galería y verás que digo la verdad … ¡¡Chicano irresponsable!! … me increpó el buen padre Noël … ¡¡Te voy a dar una lección!! … Yo reaccioné instintivamente antes que el hombre me tocara. Con una mano sujeté la mopa y con la otra agarré el pesado balde por su manilla. Lo levanté, le di una vuelta rápida en el aire y se lo dejé caer en la cabeza al hombre de los renos. Éste cayó de inmediato por la abertura de la escalera. Su gran cuerpo se derrumbó. Pasó rodando entre un grupo de damas del Ejército de Salvación que cantaban villancicos en la vereda. Miraron hacia arriba y yo, que estaba todavía de pie en la orilla del vano de la escalera, levanté una mano y les grité: ‘Merry Christmas’ … Allá en la vereda estaba ocurriendo un drama que llamaba vivamente la atención: el viejo Pascual, que había empezado a levantarse, permanecía ahora en cuatro patas y vomitaba con todas sus ganas. Dos de las damas del grupo quisieron ir a asistirlo, pero el hombre navideño centró en ellas su rabia y frustración. Vino la policía y se llevó a nuestro héroe detenido por ebriedad en la vía publica y por agresión verbal … Cuando volví al mall dos días después me enteré que el viejo Pascual se había ido. ¿Hay una conclusión para esta estúpida historia? … ¡Sí! Creo que nunca es tarde para que cambien algunas cosas. En mi caso, yo dejé aquel día de creer en el viejito pascuero.





(Omar Goulart)