Crónica 05-02-2017

Unión Comunal de Colbún cumple 27 años este mes: Estamos disponibles para trabajar y atentos para fiscalizar.

En receso, por la temporada agrícola, se encuentra la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna de Colbún, organización que este mes celebrará 27 años al lado de los ciudadanos de la comuna turística.

Durante estos años han pasado por altos y bajos. Tiempos muy buenos con dirigentes empoderados y autoridades que le han dado su lugar a los dirigentes y han trabajado de manera coordinada.

“Los ocho años anteriores a este gobierno comunal fueron muy complejos porque no pudimos trabajar con la autoridad de turno, por su intolerancia y falta de liderazgo para asumir un trabajo de equipo; además se infundió temor en algunos dirigentes para que no participaran con nosotros, así que tuvimos una disminución significativa de dirigentes” comento la presidenta Isabel Jorquera.

Nosotros como directorio reconocemos el trabajo de los dirigentes que nos precedieron, gracias a ellos hoy estamos preparando nuestro aniversario. Soy 27 años de historia donde los dirigentes han entregado lo mejor de sí a sus sectores en bien de los vecinos y el desarrollo dela comuna de Colbún.

“Tuvimos un inicio no muy grato con el alcalde Sepúlveda ya que no llegó a una reunión que programamos juntos en asamblea en el mes de noviembre para diciembre, cuando él ya fuera alcalde. Posteriormente nos citó a una reunión a la que acudimos la mayoría de los dirigentes para que él conociera nuestras necesidades por sectores y ahí nos aclaró que el municipio estaba muy endeudado, que no había dinero. Un panorama que nosotros ya conocíamos, pero no sabíamos la magnitud de esas deudas…entiendo que ahora están haciendo una auditoria al municipio… Nosotros estamos dejando que el alcalde asuma, que conozca los sectores, sus dirigentes… estamos dándole tiempo, es joven, es su primera experiencia como líder político de una comuna por lo que necesita tiempo para empoderarse… Nosotros estamos disponibles para apoyar, pero también estaremos atentos a fiscalizar como lo hicimos con el alcalde Muñoz” concluyo la dirigente.

Esta organización reinicia sus funciones en marzo ya que estos meses muchos de los dirigentes trabajan en la temporada agrícola. Ese mes comienza el proceso para elegir al nuevo directorio que asumirá por tres años los destinos de la Unión Comunal de Colbún.