Universidad Abierta: Cómo funcionará el nuevo proyecto popular de Recoleta

Nacional 29-11-2018

Universidad Abierta: Cómo funcionará el nuevo proyecto popular de RecoletaUna institución gratuita, para todas las personas y sin requisitos, que no entregará títulos, es la nueva iniciativa que implementará el alcalde Daniel Jadue. 26 de Noviembre de 2018 | 15:15 | Por Natacha Ramírez, Emol 96 Los premios nacionales José Maza y Faride Zerán y el actor Alejandro Goic son parte del Consejo Académico. Emol SANTIAGO.- La Universidad Abierta de Recoleta (UAR) es la nueva iniciativa que lanzó el alcalde Daniel Jadue (PC), siguiendo la línea de las ya famosas farmacia, inmobiliaria y librería popular, que también se gestaron en esta comuna del sector norte de Santiago. "Hay gente que ni siquiera siente que, en su condición, le corresponda la posibilidad de ir a la universidad, porque en nuestro país el conocimiento está profundamente elitizado Daniel Jadue, alcalde de Recoleta Según explicó el edil, esta universidad "dará la posibilidad de democratizar el saber y el conocimiento", ya que estará abierta a todas las personas –incluyendo trabajadores, dueñas de casa, adultos mayores y escolares– de todas las comunas, quienes podrán acceder a los programas de forma gratuita. "Hay gente que ni siquiera siente que, en su condición, le corresponda la posibilidad de ir a la universidad, porque en nuestro país el conocimiento está profundamente elitizado. Se paga caro para saber y conocer", afirmó el alcalde. Por eso, aseguró que éste es un proyecto "revolucionario" y "verdaderamente emancipatorio", y resaltó que "aquí estamos hablando de generar una sociedad distinta". Profesores de la U. de Chile ¿Pero cómo funcionará esta universidad? En su estructura orgánica, contará con un Comité Estratégico y con un Consejo Superior Académico y Social, integrado, entre otros, por los premios nacionales y profesores titulares de la Universidad de Chile, José Maza y Faride Zerán, y el actor Alejandro Goic, quien también se ha desempeñado como docente en distintas universidades. La institución no impartirá carreras conducentes a un grado, sino que dictará cursos, talleres, seminarios y charlas.