Crónica 17-03-2017

Universidad Autónoma Aborda Temas de Equidad de Género en el Ambito Laboral

Como parte de las actividades del Mes de la Mujer, la carrera de Trabajo Social y el CEGES, Centro de Estudios y de Gestión Social de la Universidad Autónoma de Chile en Talca junto a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, realizaron un conversatorio con representantes públicos y privados de diversas organizaciones donde se expusieron temáticas como la participación de la mujer en el ámbito sindical, la falta de oportunidades, la conciliación trabajo-familia, entre otras.



La relación entre la Universidad Autónoma de Chile y la Seremi del Trabajo, que permitió realizar esta actividad, surge gracias a un proyecto Fondecyt que trabaja un grupo de investigadores de la casa de estudios superiores y que aborda la relación de conciliación entre trabajo y familia.



La Seremi del Trabajo, Elia Piedras, destacó el esfuerzo que se realiza desde el ámbito de la investigación para aportar con información y datos que permitan poner en discusión las temáticas de género en el trabajo. “Este año estamos abriendo paso a la nueva ley que moderniza el sistema de relaciones laborales. Sabemos que tenemos muchos desafíos en términos de participación femenina como la precariedad laboral que representan un gran problema para participar en sindicatos o la inequidad; todos obstáculos que han imposibilitado que las mujeres participemos con mayor frecuencia en las organizaciones de este tipo. Pero muy a pesar de esos obstáculos, tenemos ahora esta nueva ley que moderniza las relaciones laborales, porque los sindicatos, espacios que tradicionalmente están ocupados por varones, ya no van a tener excusas para no incluir a mujeres, porque van a tener que seguir sí o sí la regla de cuotas. Entonces las mujeres tenemos ahora la oportunidad de defender temas en las mesas de negociación como la inequidad salarial, la falta de oportunidades y la falta de conciencia de la corresponsabilidad parental”, indicó la autoridad regional.



Durante la jornada, expusieron representantes de la Dirección del Trabajo, expertos en materia de legislación laboral y la presidenta de la CUT provincial, Soraya Apablaza. Asimismo, el conversatorio incluyó un debate sobre las nuevas materias a negociar que incorpora la legislación que reformará el Código del Trabajo, como conciliación trabajo-familia, pactos especiales de trabajo y corresponsabilidad parental.



En este contexto, la Dra. Verónica Gómez, investigadora de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, quien justamente lidera un proyecto sobre la relación de conciliación y trabajo, explicó que es una temática compleja de abordar. “Efectivamente la legislación ha avanzado en muchos aspectos, pero hace falta una mirada integral respecto del problema. Se ha avanzado en legislación laboral, pero por un carril paralelo, por ejemplo, se ha avanzado en el tema del derecho de las personas mayores y de los niños al cuidado, que tiene que ver, por supuesto, con la disposición de tiempos familiares. Pero esas legislaciones no han conversado de la manera que uno esperaría que lo hicieran para dar una solución integral al problema, por lo tanto, lo que nosotros tratamos de proponer es que se necesita también que se avance en conversar integradamente las distintas aristas del problema para que efectivamente podamos avanzar de una manera más orgánica en las soluciones”, explicó Gómez.