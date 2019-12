Cultura 27-12-2019

Universidad Autónoma Consolida Espacio para las Artes Visuales

La Universidad Autónoma de Chile y el Teatro Regional del Maule (TRM) inauguraron la exposición “Estaciones Intermedias” de la destacada artista visual Virginia Álvarez Ebner en la Galería Mauricio Fröis del recinto cultural regional, un espacio que este año fue recuperado gracias al convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones, permitiendo que allí se expongan importantes obras de artistas visuales nacionales, extranjeros y locales.

El funcionamiento de este espacio ha sido evaluado positivamente por el TRM, dado que la apertura hacia otras áreas del arte ha significado potenciar el trabajo del recinto cultural regional. “Alrededor de mil personas han visitado exclusivamente la Galería Mauricio Fröis desde su apertura a la fecha, además del importante público volante que circula por el recinto, que viene a otras actividades artísticas y no artísticas, por lo que estimamos que tenemos cinco mil personas al mes visitando el TRM, por lo tanto, el impacto que tiene la posibilidad de acercar la disciplina de las artes visuales a la comunidad realmente ha sido muy efectiva.

En efecto, la exposición “Estaciones Intermedias” la componen 27 obras en técnica mixta sobre tela de propiedad de Virginia Álvarez, curadora del recinto y de otras salas de arte en Talca y la región, que hacen referencia a una pasión interna de la autora por el ballet. “La verdad nunca he bailado ballet ni mucho menos, pero el movimiento de esta danza y la expresión corporal siempre me han encantado. Escuchando “Las cuatro estaciones” de Vivaldi nació esta idea que en el fondo abordé a través de dos estaciones, las estaciones intermedias, por eso se llama así esta exposición, que son la primavera y el otoño, y las quise expresar a través del collage y la técnica mixta, implantando pintura en acuarela sobre las telas que están pintadas en acrílico. La idea es el nexo entre la expresión corporal, el arte y la música”, explicó la artista Virginia Álvarez.

Respecto del convenio entre la Universidad Autónoma de Chile y el TRM, el vicerrector de la casa de estudios superiores, Dr. Juan Tosso, subrayó el importante trabajo que se realizó para recuperar en 2019 este espacio y entregarlo a la comunidad.

En ese sentido, la secretaria ejecutiva del TRM, Victoria Flores, destacó el esfuerzo permanente, constante y sistemático de la Universidad Autónoma por acercar las artes visuales, no solamente en Talca sino también en otras comunas de la Región del Maule.

Finalmente el Director de Vinculación con el Medio de la U. Autónoma, Magister César Hernández, señaló que “el trabajo del área de Extensión Cultural en las artes visuales de la institución es muy importante ya que permite llevar estas exposiciones a otras ciudades y localidades de la zona gracias a convenios con importantes centros culturales de Constitución, Linares, Lolol, y Duao, con lo cual hacemos real vinculación con el medio”.

