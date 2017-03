Cultura 24-03-2017

Universidad Autónoma de Chile Refuerza su Presencia Cultural en Linares

Por segundo año consecutivo, el convenio suscrito entre la Universidad Autónoma de Chile en Talca y el Museo de Arte y Artesanía de Linares está rindiendo exitosos frutos, dado el interés demostrado por la comunidad local por admirar el arte.



En este contexto, esta semana acaba de inaugurarse la exposición “Entrelíneas. Colectivo de dos artistas”, una muestra del pintor local Florencio Avendaño y de la escultora santiaguina María Gabriela Errázuriz.



Al respecto el Director de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Chile, Magíster César Hernández, valoró el inicio de este segundo año de trabajo conjunto con el Museo de Arte y Artesanía de Linares, en el que destaca el trabajo de un alumno de la carrera de la Pedagogía de Artes Visuales de la institución y de una reconocida artista nacional. “De esta manera, iniciamos este trabajo en Linares que si bien no es la sede de la Universidad Autónoma de Chile en la región, sí tenemos un trabajo, un convenio muy interesante con el museo, que nos permite hacer vinculación con el medio. Traer estos artistas a la ciudad de Linares, de donde hay muchos estudiantes en la universidad, es muy importante para nosotros, nos deja muy satisfechos y contentos, y es una forma más de hacer vinculación con el medio”, subrayó el directivo universitario.



La exposición incluye obras en pintura y escultura, fruto del trabajo de ambos artistas que llegan a Linares para mostrar su arte, hecho que fue muy valorado igualmente por el Museo de Arte y Artesanía de la capital de la provincia de Linares.



La expositora, escultora María Gabriela Errázuriz, contó que su trabajo es en papel maché. “Mi inspiración es sobre las mujeres de la historia universal. Yo me inspiré en ellas porque generalmente la mujer siempre está como guardada, escondida, entonces quise realzarla, y en todo ámbito, ya sea político, científico o artístico. Quise mostrarlas en su dimensión de personas, de seres humanos y de mujeres”, relató.



Asimismo, la artista valoró la posibilidad de poder exponer en Linares. “Yo soy santiaguina y creo que está bueno que todo pase en Santiago. Para mi es súper importante llevar el arte a otras partes de Chile, que tiene lugares maravillosos, como este museo que realmente me impactó por lo bonito y moderno que es, y las posibilidades que tiene para presentar cosas preciosas”, precisó Errázuriz.



Por su parte, Avendaño, el pintor, también se mostró satisfecho por exponer sus trabajos en este espacio. “Estas obras son el trabajo de dos años. Hay mucho hacer de obra, que van cambiando poco a poco a través de la influencia de diferentes artistas y diferentes objetos del entorno, que voy observando y tratando de convertirlos en una obra de forma muy simétrica y, obviamente, usando el color y su vibración, el contraste, la armonía y tratando de obtener el movimiento en el ojo”, explicó.