Crónica 12-05-2017

Universidad Autónoma Destaca Compromiso Social de Estudiantes y Docentes

Deportistas, artistas, estudiantes con espíritu solidario y docentes fueron los protagonistas de la premiación “Espíritu Autónoma”, con la cual la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la Universidad Autónoma de Chile en Talca quiso reconocer las distintas capacidades y valores de este grupo en su quehacer y que ha traspasado las fronteras de la institución.



“El objetivo que persigue la universidad al reconocer las distintas capacidades, las distintas áreas de desarrollo que pueden tener sus estudiantes, obedece principalmente a la universalidad de la formación que se pretende entregar. Entonces buscamos formar estudiantes socialmente responsables, comprometidos con su entorno, y a la vez, buscamos que los docentes se comprometan en este proceso”, subrayó la Directora de la DAE, Katherine Valenzuela.



De esta forma, en una emotiva ceremonia se premió a estudiantes por sus talentos artísticos y deportivos, a docentes que han apoyado en esta labor a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y también a las agrupaciones de alumnos que han realizado una importante labor este último año desarrollando acciones de interés.



Un premio destacado obtuvo la alumna de Medicina, Mabel Palacios, quien fue distinguida con el reconocimiento de “Espíritu Solidario” por su trabajo con un hogar de ancianos dependiente del Hogar de Cristo. Allí, Palacios desarrolló un proyecto, que obtuvo recursos de la DAE, denominado “Tú me enseñas, yo me cuido”, destinado a generar un autocuidado en los adultos mayores, de manera que pudieran empoderarse de su propia salud. “Este premio lo recibo con mucho cariño porque trabajar con los ancianos del Hogar de Cristo ha sido una experiencia maravillosa, ellos entregan mucho cariño, entregan mucha comprensión también, y me he sentido súper acogida porque no soy de Talca y ellos me dan ese calor de familia que necesitaba”.



La alumna de Medicina contó que sigue trabajando en el hogar de ancianos como voluntaria. “Voy a visitarlos todas las semanas y estoy muy motivada de seguir haciendo distintos proyectos para poder ayudarlos”, contó.



Otro reconocimiento destacado fue el entregado al docente de Enfermería, Alexis Rojas, por su constante apoyo a las actividades programadas por la DAE, como atenciones de emergencia puntuales, actividades de simulación, talleres de primeros auxilios, entre otras. “Es un reconocimiento que se recibe con mucha sorpresa, ya que no sabía que me iban a nominar en esta categoría. Sí sabía que había colaborado con la DAE, pero en verdad es algo que no esperaba. Es un verdadero orgullo poder ser reconocido y aunque a veces uno hace las cosas de manera desinteresada, uno no espera este tipo de gestos, por eso es algo que se agradece más”, dijo el académico.



La Directora de la DAE explicó que este premio a los docentes busca estimular a cada una de las carreras y a través ellas a sus equipos de gestión, para que propongan las actividades de responsabilidad social universitaria y también algunas de vinculación con el medio, que puedan ser relevantes para el objetivo de la institución.