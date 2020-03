Crónica 26-03-2020

Universidad Autónoma habilita Servicios online para estudiantes durante periodo de cuarentena por COVID-19



La Universidad Autónoma de Chile durante el periodo de cuarentena debido al COVID-19, ha puesto a disposición de los estudiantes, diversos servicios online primordiales en el funcionamiento de la comunidad universitaria.Dirección de Asuntos Estudiantiles, Registro Curricular y Dirección de Finanzas, mediante distintos sitios han brindado la posibilidad de que los estudiantes puedan realizar trámites sin necesidad de exponerse al salir de sus casas.



Una de las mayores preocupaciones de los alumnos es conocer el estado en el que se encuentran las becas a las cuales han postulado, además de las fechas a las deben estar atentos para realizar modificaciones con respecto a su situación académica. Karen Pincheira, Encargada de Beneficios Estudiantiles de la U. Autónoma, hace énfasis en que los integrantes de la comunidad universitaria realicen estos trámites a través de la plataforma. “Estoy asesorando a los estudiantes en todo lo que tenga que ver con la acreditación socioeconómica, sobre todo a aquellos que tuvieron inconsistencias en el FUAS y lo que tenga que ver con tramites respectivos al estado. Ellos deben acreditarse para poder tener algún beneficio estudiantil, ya sea beca, créditoo arancel reajustado. También estoy revisando las apelaciones de los estudiantes, ya que el 16 de abril salen los resultados de beneficios estudiantiles, entonces los alumnos a los que no se les otorguen, deben apelar. El otro tema son las suspensiones estudiantiles, para aquellos que no quieran continuar sus estudios este año o el semestre, tienen que hacer la suspensión conmigo y pongo a disposición mi correo electrónico, kpincheirao@uautonoma.cl, para todo tipo de consultas relacionadas con estas materias”, afirmó Pincheira.



Otro punto fundamental son las modificaciones en cuanto a plazos que ha realizado el ministerio de Educación, debido a la situación que enfrenta el país. “Las preguntas más frecuentes por parte de los alumnos, tienen que ver con la acreditación socioeconómica y la suspensión de beneficios para aquellos que no quieran seguir estudiando. Cabe señalar que para esos trámites ampliamos los plazos, la fecha límite era hasta el 30 de marzo, ahora ese plazo se extendió hasta el 30 de abril,





entonces hay más tiempo para su realización. Cabe recalcar que el plazo para postular al FUAS, se amplió hasta el 27 de marzo. En lo respectivo a la Beca Junaeb, Beca Residencia Indígena, Beca Indígena y Beca Presidente de la República, los estudiantes tienen que renovar y postular conmigo. Además, en lo que respecta a la tarjeta de alimentación, será recibida por los estudiantes con gratuidad y la entrega de esta se comunicará a través del portal del estudiante y en las distintas redes sociales de la institución superior”, destacó Pincheira.



La Directora de Asuntos Estudiantiles Magister Katherine Valenzuela señaló que todo el equipo de profesionales de la DAE está trabajando vía online para responder a los requerimientos de los estudiantes. Por ejemplo, todas las consultas referidas a TENE se deben hacer al correo electrónico ncancinoc@uautonoma.cl



Por su parte, la Dirección de Finanzas de la casa de estudios, a través del correo electrónico finanzas_talca@uautonoma.cl, está recibiendo todas las consultas con respecto al pago de cuotas, certificados o matrículas. Carolina Gallegos, encargada de finanzas de la institución superior, entregó en detalle los servicios que están brindando como unidad. “Nosotros tenemos a disposición el pago de la TNE de alumnos nuevos y renovantes, la cual se puede realizar a través de la pagina webpay.cl, y tiene un valor de2700 pesos para los alumnos nuevos y de 1100 para los antiguos. Por otra parte, los pagos de colegiatura y de matrículas se realizan en la página de la universidad, ingresando a la opción Portal de Pago, donde se puede elegir la modalidad de Servipag o Webpay. Si requieren el certificado de título profesional, este se puede obtener a través del portal de pago que presenta la universidad”, aseveró Gallegos.



Desde el departamento de Registro Curricular de la Universidad Autónoma, también han puesto a disposición un correo electrónico que es registrocurricular_talca@uautonoma.cl, para que a través de éste, los alumnos ingresando con su nombre, rut y carrera, puedan solicitar certificados y consigan hacer efectiva la reincorporación o anulación de estudios.



Diversas son las alternativas en línea que ofrece la Universidad Autónoma de Chile y que permite a los estudiantes de la institución sobrellevar el periodo de cuarentena en sus hogares y realizar los trámites que deben concretar durante el primer semestre académico. Ante cualquier duda, dirigirse a los distintos correos electrónicos a disposición de los encargados de departamento y mantenerse informado a través de la página weby las redes sociales de la institución superior.