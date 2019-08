Cultura 15-08-2019

Universidad Autónoma presenta en su Galería de Arte la exposición “Reconstitución de escena”

“Reconstitución de escena” se titula la sexta exposición del año que inauguró la Universidad Autónoma de Chile en su Galería de Arte. Se trata de una muestra de los artistas Rodrigo Cabezas y Francisca Levine, quienes a través de diversos formatos muestran una triste visión sobre el SIDA y la violencia contra la mujer.

De hecho, Cabezas y Levine exhibieron este trabajo el año pasado en la exposición “Chile tiene SIDA” del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) en Santiago, instancia a la que fueron convocados un grupo de artistas para representar con imágenes, ideas y pensamientos la realidad que puso sobre la mesa el último informe de ONU SIDA, que indicó que Chile está dentro de los 10 países que incrementaron sus casos de esta enfermedad en más de 50% entre 2012 y 2017.

Aparte de la temática de la visibilización del SIDA, la muestra también hace referencia a la violencia contra la mujer con un lienzo que mezcla diversos elementos, incluso algunos del mundo televisivo, en clara referencia a lo mediático que son muchos de estos casos. “Nos interesó presentar esta obra porque este es un ambiente académico y como tal tiene que ser reflexivo y, de alguna forma, no es excluyente que el arte sea interesante estéticamente y sea interesante conceptualmente. Entonces eso es lo que estamos tratando de mostrar con este trabajo, darles una opción a la comunidad de la Universidad Autónoma que vean un tipo de arte que puede moverse hacia una cosa más social o contingente”, explicó Rodrigo Cabezas.

El artista agregó que el tema del SIDA se ha transformado en una lucha ideológica, cuando no debiera ser así porque “es un virus, no tiene un estatuto moral, es algo que hay que combatir con educación, entonces lo que nos dimos cuenta al trabajar con médicos infectólogos y con los propios enfermos, es que los prejuicios siguen siendo los mismos de los años 80, o sea, la gente todavía cree que si alguien con SIDA te da la mano te puede contagiar. Todo esto pasa por desconocimiento y la gente se sigue muriendo en Chile como si estuviéramos en África hace 30 años. Es algo que está pasando sólo por falta de comunicación y por falta no enfrentar esto sin el componente moral”, indicó Cabezas.

Al respecto, la artista Francisca Levine, subrayó la importancia de itinerar con esta obra fuera de Santiago, de manera de ampliar el aporte que hace el arte en atacar esta problemática. Desde su trabajo en la muestra, donde se presenta espejos con frases discriminatorias, Levine quiso cuestionar las posiciones de la gente con relación a los enfermos de SIDA. “Me pregunté cómo hago para que la gente entienda la discriminación, para que entienda cómo se siente la gente discriminada y ahí apareció lo de los espejos y las frases, que al final, cuando tú te ves en este espejo se refleja la frase discriminatoria”, indicó.

Finalmente, la curadora de la Galería de Arte universitaria, Artista Visual Virginia Álvarez, subrayó la importancia de poner al arte al servicio de temáticas sociales contingentes. “Si queremos prevenir tenemos que hablar de estos temas y si queremos terminar con el tremendo flagelo de la discriminación hacia personas que están enfermas tenemos que decirlo y para eso está esta obra los artistas Rodrigo Cabezas y Fernanda Levine. Creo que es súper importante que las artes visuales cumplan su rol comunicador y nos permita atrevernos a decir las cosas que nos afectan como sociedad”, concluyó.