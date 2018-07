Cultura 18-07-2018

Universidad Autónoma Presenta Exposición que Mezcla la Literatura y la Ilustración

“Ilustraciones y Cuentos” se titula la exposición que la escritora Elfridia García inauguró en la Galería de Arte de la Universidad Autónoma Chile, donde presenta sus trabajos en este género literario que están complementados con ilustraciones de estos escritos realizados por la misma artista.



Se trata de un trabajo que comenzó en el año 1990 con la materialización de varios cuentos, faceta que la artista mantuvo primero editando sus obras y luego aportando en forma gratuita sus colecciones a jardines infantiles y colegios municipales de Talca y de comunas del sur de la Región Metropolitana.



En 2010, García ya contaba con más 100 cuentos que decidió poner a disposición en Internet a través de la página web “Pimpimblu. Cuentos Infantiles y Reflexiones” (pimpimblu.blogspot.com), donde hoy ya hay más de 570 publicaciones.



En 2012, la artista comenzó a realizar sus propias ilustraciones de los cuentos. “Me siento muy feliz de haber descubierto este mundo maravilloso de las letras y la pintura, logrando entregar todo lo bueno y positivo que he aprendido en mi vida. En este momento estoy muy emocionada y espero que la gente lo reciba con mucho agrado”, dijo García.



Respecto de su motivación, la artista explicó que ese mundo maravilloso que encontró en la pintura y las letras debía, de alguna manera, compartirlo, y por sugerencia de un sobrino comenzó a subir sus cuentos en Internet, los que han tenido gran aceptación. “Ha sido un camino maravilloso, descubrí un mundo maravilloso en el que me encierro, porque cuando escribo no sé cómo empiezo ni cómo termino, las frases vienen hechas, casi no corrijo, y ahora cuando dibujo es igual, se me presentan en la mente montones de figuras y cosas, y las voy expresando, tratando de buscar lo mejor que se pueda”, precisó.



La curadora de la Galería de Arte de la Universidad Autónoma, Virginia Álvarez, subrayó que por primera vez en todos los años que el recinto está presentando exposiciones de alto nivel, se ha pensado en los niños. “Como en Talca tenemos la suerte de tener una escritora de cuentos e ilustradora de vasta trayectoria como es Elfridia García, nos contactamos con ella y llegamos a esta exposición con motivo de las vacaciones de invierno de los niños, donde como hay menos actividades que hacer al aire libre es bienvenida una actividad que sea realizada en un lugar tan acogedor como nuestra Galería de Arte. Esperamos recibir a todos los niños de Talca que quieran venir porque aquí les vamos a contar hermosos cuentos infantiles que son producto de la creatividad y magia que Elfridia ha puesto en ellos, con la dedicación de tantos años. Es una obra preciosa la que estamos dando a conocer”, indicó la artista visual.



El Director de Extensión y Comunicaciones de la casa de estudios, Mg. César Hernández, señaló que “esta es la quinta exposición del año 2018 de nuestra Galería de Arte, que forma parte de la programación de Extensión Cultural de la U. Autónoma en Talca. Estamos muy satisfechos por el impacto que ha generado esta galería, comprobado por la gran cantidad de personas que la visitan y lo más importante es, que muchos colegios traen a sus alumnos a conocer las obras que aquí se exponen. Eso es una contribución al entorno de la U. Autónoma”. El Directivo señaló que el trabajo de Extensión de la Universidad Autónoma permitirá inaugurar una nueva exposición en el Museo de Arte y Artesanía de Linares el 26 de julio. La muestra colectiva se denomina “Mujeres, Mi Arte”.