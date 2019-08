Crónica 20-08-2019

Universidad Autónoma se Convierte en la Primera Casa de Estudios Libre de Humo en la Región del Maul

En presencia de autoridades regionales y de la comunidad en general, se realizó el lanzamiento de la iniciativa “Universidad Libre de Humo”, la que tiene por objetivo brindar un espacio de estudio y de trabajo libre del humo de productos derivados del tabaco. Además de la ceremonia, se efectuó la firma del compromiso y adhesión a la campaña por parte de los docentes, funcionarios y estudiantes pertenecientes a la Universidad Autónoma. Las enfermedades relacionadas con el tabaquismo se presentan tanto en fumadores activos como pasivos. Al respecto, los indicadores demuestran que 15,2% de los chilenos son fumadores pasivos en su hogar, mientras que el 20,2% lo son en su lugar de estudio y/o trabajo. Basado en estos indicadores y en beneficio de la salud pública, numerosas casas de estudios en el mundo se han declarado libres del humo de tabaco y es la Universidad Autónoma de Chile en Talca la primera en asumir este reto en la región del Maule, con su campaña “Yo quiero mi universidad libre de humo”. El vicerrector de sede, Dr. Juan Tosso, señaló la importancia de este hecho para la institución. “Esto es el inicio de un tremendo hito de nuestra universidad en Talca. Es colaborar con el medio ambiente, colaborar con la salud de toda la comunidad universitaria y trasmitir este pensamiento, esta idea, no solamente a la comunidad universitaria, sino que sirva de ejemplo para otras entidades en la región”, afirmó. Por su parte, Cristian Montero, encargado del departamento de Promoción y Participación Ciudadana de la Seremi de Salud del Maule, destacó el trabajo de la universidad. “Venimos a felicitar a la Universidad Autónoma por la iniciativa. Nosotros estamos como ministerio también trabajando esta temática con algunas comunas, que esperamos se acojan durante este año a generar espacios libres de humo de tabaco. Venimos a sensibilizar a la comunidad a que deje el consumo de tabaco y a los que están en esto puedan ir de a poco disminuyendo la cantidad y finalmente que se produzca el cese total del consumo”, destacó. A partir de los resultados de la encuesta de percepción, realizada en la Universidad Autónoma en octubre del año 2018, se inicia la ejecución del proyecto “Universidad Libre de Humo”. El estudio arrojó que al 79% de los consultados les molesta el humo de cigarrillo en espacios públicos. Uno de los participantes de la encuesta fue el estudiante de Ingeniería en Construcción, Calef Pardo. “Yo respondí la encuesta que realizaron y estuve de acuerdo con esta campaña. Si bien es cierto pudiese parecer como una política no muy agradable para muchos, creo que es un avance importante para tener un espacio limpio, sobre todo cuando uno quiere salir a distraerse en los espacios que tiene la universidad. Estamos viviendo tiempos críticos para el medioambiente, donde se necesita hacer cambios radicales... Antes se fumaba en los pasillos y ahora no, así que yo apoyo cien por ciento la iniciativa de la universidad Autónoma”, manifestó el estudiante.

El académico e investigador de la Universidad Autónoma, Dr. Jordi Olloquequi, ratificó la importancia de la campaña. “Chile es uno de los países de Latinoamérica donde hay más prevalencia de fumadores, tanto de fumadores a nivel de toda la población como de fumadores jóvenes. También, la cifra de fumadores pasivos en el lugar de trabajo o estudio es muy alta acá en Chile. Por lo cual, yo creo que este tipo de iniciativas lo único que pueden hacer es mejorar en este caso el ambiente, la salud, de todas las personas que están estudiando o trabajando en la universidad, eso está claro”, finalizó el investigador.