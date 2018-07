Social 31-07-2018

Universidad Católica del Maule continuará con la gratuidad

Rector UCM, Dr. Diego Durán, ratificó el compromiso público de la institución.

“El Consejo Superior ya tomó la decisión de continuar. Seguimos con la gratuidad en atención a la población que atendemos y que sabemos se ve beneficiada con esta política que les permite generar oportunidades que de otra manera no tendrían”, afirmó el rector de la Universidad Católica del Maule, Dr. Diego Durán, luego de agotado el plazo dispuesto por el Ministerio de Educación para que las instituciones ratificaran o no su continuidad con esta política pública.

A juicio del rector Durán, el principal valor de esta política país, dice relación con la generación de oportunidades de acceder a estudios en educación superior gratuitos, a un porcentaje alto de la población, “Tiene un impacto muy positivo en las familias y en los entornos de estos estudiantes, es a todas luces una fuente de cambio social”, afirmó.

Sin embargo, la autoridad universitaria sostuvo que el Estado no se ha hecho cargo del beneficio de manera completa. “Las instituciones de educación superior han tenido que subvencionar esta ley con sus propios recursos, constituyendo una pérdida económica en éstas”.

BALANCE DEL 2016 A LA FECHA

Para la UCM el año 2017, explicó el rector, significó una pérdida cercana a los 800 millones de pesos. “Esto se debe a la regulación del precio por parte del Estado y por la clasificación que hace de la universidad. Junto con ello, la ley actual sigue en la misma política de buscar que las instituciones cada vez más se hagan cargo de porcentajes altos en la subvención de las políticas del Estado. Por ejemplo, el hacerse cargo del costo de los aranceles si el estudiante se atrasa en su carrera”, indicó.

Compartiendo un balance sobre la implementación de este beneficio desde el 2016 a la fecha en la UCM, el rector UCM, Dr. Diego Durán, señaló que “Estamos conscientes y por ello le damos continuidad, de lo significativo que es para nuestros estudiantes y sus familias. Hoy cerca del 60 por ciento de la población estudiantil está con gratuidad. También ha habido un proceso mayor de adecuación en la institución, la generación de programas de acompañamiento desde los primeros años para lograr de manera efectiva, seria y en calidad, que los estudiantes terminen a tiempo sus programas. A esto se suma el hecho que se ha generado una pérdida importante de recursos en la institución puesto que el Estado ha asumido una estrategia de traspasar los costos o parte de estos a las instituciones”, comentó.

“La población que atiende la UCM, se ve beneficiada por la gratuidad, no podemos tomar otra decisión, nos debemos a ellos y sus familias. Pero esta opción no nos limita en seguir planteando de manera crítica hacia los gobiernos de turno, que la manera de llevar adelante este tipo de políticas terminará por afectar el funcionamiento, la calidad y la autonomía de nuestras instituciones”, puntualizó el rector UCM.