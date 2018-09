Crónica 22-09-2018

Universidad de Talca consolida política de inclusión y diversidad

Rápido avance en esta materia fue posible debido a que existía una voluntad manifiesta previa al movimiento estudiantil por parte de las autoridades.



Una activa agenda ha desplegado la Universidad de Talca para ponerse al día en materia de equidad e igualdad de género. Para ello no solo incorporó dichos conceptos en su Plan Estratégico y en contenidos de sus respectivas mallas de estudios, sino que, además, incluyó estas materias en una nueva Dirección de Género que se encuentra operando desde más de un mes con premura.

El secretario general de la Casa de Estudios, Rodrigo Palomo, explicó que este rápido avance fue posible debido a que existía una voluntad de avanzar en dichas materias desde antes que el movimiento estudiantil levantara propuestas al respecto.

“La movilización estudiantil puso efectivamente en la palestra el tema de la violencia de género y la educación no sexista, pero varios de estos compromisos habían sido asumidos previamente por el programa de gobierno universitario del rector, por lo tanto, eran cuestiones que estaban pre-comprometidas, como ocurre, por ejemplo, con la modificación al Plan Estratégico 2016-2020 que se conectó con el petitorio de los estudiantes”, comentó.

De forma paralela, la autoridad informó que se está avanzando en la sociabilización de la nueva Política de Equidad e Igualdad de Género y en la reestructuración del Protocolo Institucional diseñado para enfrentar situaciones de violencia en dicho ámbito.



NUEVA DIRECCIÓN



La Dirección de Género de la UTALCA, a cargo de Lorena Castro, tendrá como misión avanzar en la creación de una cultura de respeto, tolerancia y diversidad al interior de la Institución. “Donde los estudiantes se sientan seguros y no se vean afectados por situaciones que no tengan que ver con su desempeño académico, sino que tengan la confianza y libertad de desarrollar sus actividades”, puntualizó la directora.