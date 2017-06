Crónica 14-06-2017

Universidad de Talca debatirá sobre Ley Antonia

Madre de Antonia Garros dictará conferencia



Este miércoles (hoy) a las 12:00 horas llegará a la Universidad de Talca, Consuelo Hermosilla, madre de Antonia Garros, la joven que se suicidó luego de varios episodios de maltrato por parte de su pololo. Lo hará para dictar la conferencia “Cuando hay amor, hay respeto”, en la que se referirá, no solo al caso de su hija, sino que planteará la necesidad de crear una ley que castigue la violencia en el pololeo.



La actividad es realizada por el Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTALCA. El decano Raúl Carnevalli, afirmó que “lo que planteará la charla de este miércoles es el problema que hay con la violencia en el pololeo. Antonia y su pareja no eran, en estricto rigor, convivientes y no eran familiares, por lo que no era una relación que estuviera regulada por la ley, pero debemos dar cuenta del tema y concientizar de que es un tipo de relación en la que también puede haber violencia”.



Al respecto, Consuelo Hermosilla ha iniciado una cruzada nacional luego de la muerte de su hija y en declaraciones a los medios ha dicho que “la ley está mal hecho, cuando ya te dicen que no hay otra persona que pueda hacer la denuncia sino la misma persona agredida y esta tiene un daño psicológico que no puede hacerlo por ella sola. Ya desde ahí estamos mal porque estamos hablando de alguien que ha vivido estoy está dañada desde lo más interior de su cuerpo y su corazón”.



La conferencia se realizará en el Auditorio Enrique Mac-Iver ubicado al interior de la Facultad de Ciencias Jurídicas en el Campus Talca. Para sus organizadores, es una manera de educar para evitar la violencia de género.