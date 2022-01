Cultura 02-01-2022

Universidad de Talca incorpora recorridos virtuales inclusivos a Museo Nacional de Esculturas





“Ver con el Tacto” es el nombre de este nuevo recurso audiovisual presentado por la Dirección de Extensión Cultural-Artística de la Universidad de Talca y que busca abrir espacios para que todas las personas puedan acceder al arte y la cultura.

El proyecto, que está disponible a través del canal de YouTube de la Dirección, es un recorrido virtual por las esculturas de la Sala Lily Garafulic del Campus Talca, que fue desarrollado en base a la observación que realizaron con sus manos dos personas ciegas, Maribel Silva Lucumilla y Gloria Muñoz, quienes colaboraron en la realización del recorrido, describiendo las obras que tuvieron la oportunidad de tocar.

“El propósito es que comprendamos desde esta perspectiva, una posibilidad de observación sensorial” explicó el equipo colectivo a cargo de los contenidos y realización de la experiencia, llamado “Mezclados”.

El recorrido se realizó en el marco del proyecto de virtualización de contenidos que ejecuta la Dirección de Extensión de la UTalca, con el apoyo del fondo ADAIN -Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional del Ministerio de Educación, y que busca ampliar la concepción de la “mirada” de la persona vidente, y aprender otra forma de observar, gracias al aporte y la experiencia de estas dos mujeres.

“Cada ser humano tiene su propia manera de percibir, y este ejercicio será válido para cualquier persona que desee visitar a futuro la galería de manera presencial”, fundamentaron los creadores de la iniciativa.

La directora de Extensión Cultural-Artística de la UTalca, Marcela Albornoz, indicó que ésta “es una hermosa propuesta de apreciación y aprendizaje artístico. Fue una experiencia que nos permitió explorar nuevos lenguajes. Gracias al generoso aporte de Gloria y Maribel, quienes nos permitieron ver más allá”.

“El proyecto tiene que ver con nuestro interés por democratizar el acceso a la cultura. Es una iniciativa inclusiva, que nos deja grandes aprendizajes y desafíos futuros. Y en ese sentido seguiremos trabajando, usando las artes y el patrimonio artístico de la Universidad de Talca como base para estos fines: que todos y todas puedan tener la oportunidad de vivir y sentir a través del arte y la cultura”, agregó la directora.

IMPRESIONES

Gloria Muñoz y Maribel Silva Lucumilla valoraron la iniciativa y recomendaron esta experiencia para las personas ciegas. “Con las manos uno puede imaginarse lo que la escultora quiso hacer”, comentó Gloria.

“Esto es muy importante porque si tú solo me describes la escultura, no me vas a decir todo lo que yo puedo revisar con la mano. Yo sé que no todas las obras se pueden tocar, pero las que se puede, que nos den esa posibilidad, uno se va con otra imagen del museo. Yo soy reticente a ir al museo, porque como no puedo tocar nada, no aprendo nada, pero aquí he aprendido mucho”, agregó Maribel.