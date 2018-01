Social 24-01-2018

Universidad de Talca lamentó partida del antipoeta Nicanor Parra

La Casa de Estudios le otorgó en 1998 la Medalla al Mérito “Abate Molina” por la calidad y trascendencia de su obra y la visibilidad internacional de esta, entre otras razones.

Bajar la poesía desde el pedestal solemne en que estaba encumbrada, es el principal atributo del trabajo literario por el que se destacó y será recordado Nicanor Parra, el creador de la antipoesía, cuya partida, a los 103 años de edad, lamentaron personas e instituciones como la Universidad de Talca (UTALCA).

Nicanor Parra, ganador de numerosos galardones, entre estos el Premio Nacional de Literatura (1969) y Premio Miguel de Cervantes (2011), recibió en 1998 la Medalla al Mérito “Abate Molina”, que la UTALCA confiere a personalidades destacadas en ámbitos del quehacer nacional.

“Lamentamos la pérdida de una gran personalidad chilena, no me atrevo decir de un poeta, odiosa palabra porque él se calificó como lo contrario, un antipoeta. Es una pérdida para Chile y para nosotros que le conocimos”, expresó el académico Javier Pinedo, del Instituto de Estudios Humanísticos “Juan Ignacio Molina” de la Casa de Estudios.

El profesor Pinedo destacó que la contribución de Parra se relaciona con su nueva fórmula que utiliza el lenguaje de la tribu que significa escribir como se habla y como se hace en la calle. “Es hacer poesía desde ahí, no desde la academia ni la inspiración poética elevada, sino a partir de la calle”, comentó.

Agregó que su estética no tradicional, margina los sentimientos de la poesía se siempre y acoge la ironía y el chiste “porque la vida es así”.

Por otra parte, el profesor Pinedo señaló que se observan situaciones dobles en la vida y obra del poeta como lo fue su relación con Pablo Neruda a quien admiraba pero también rechazaba, misma actitud que tuvo hacia Pablo de Rokha y con Huidobro, pero que no mostró con Gabriela Mistral.

El director del Instituto de Estudios Humanísticos, Pedro Emilio Zamorano, sostuvo que, en la decisión de otorgar la Medalla “Abate Molina” a Nicanor Parra, “se tuvo en cuenta aspectos tales como: la calidad y trascendencia de su obra; el interés que ella despertaba en la juventud; la visibilidad internacional que daba a las letras y a la cultura nacional; su labor académica; la subversión y rupturismo de su creación poética, entre otros”.

FOTO: El antipoeta recibió, por parte de la Universidad de Talca, la Medalla al Mérito “Abate Molina” en 1998.