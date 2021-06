Crónica 27-06-2021

Universidad de Talca lidera vacunación de jóvenes en el Maule



Además de la inoculación, se realizaron en este espacio universitario tomas del test PCR, como parte de la Búsqueda Activa de Casos (BAC) de Coronavirus.



Un número creciente de personas, principalmente jóvenes, asistieron al Campus Talca de la Universidad de Talca para vacunarse, como parte de la campaña que a nivel nacional se realiza para combatir la propagación del Coronavirus y los complejos cuadros sanitarios que genera.



Entre el martes y viernes de esta semana se inocularon en este espacio académico a más de 350 personas, una cifra que fue incrementándose día a día, no solo con los estudiantes de la propia Universidad sino también con personas de toda la comunidad que se acercaron al recinto, incluidos menores de edad, que de acuerdo al calendario iniciaban su proceso de vacunación.



“Queremos fomentar como universidad la vacunación de las personas de todos los rangos etarios, pero en especial de los jóvenes, ya que de acuerdo a las cifras que maneja el Ministerio de Salud, aún falta que se inoculen un alto porcentaje de ellos”, señaló Daniel Jiménez, director de Salud del Estudiante de la UTalca.



El directivo universitario destacó que en esta Casa de Estudios existen las condiciones óptimas para realizar este proceso vacunatorio respetando todas las medidas sanitarias, con tiempos de espera acotados.



De acuerdo a Jiménez, la vacunación es muy importante ya que le enseña a nuestro sistema inmune el cómo responder al virus, permitiendo que no se generen cuadros graves de la enfermedad o no se contagie.



Por otra parte agregó que, al haber muchas personas con su programa de vacunación completo, la circulación del Coronavirus debería disminuir.



El proceso de vacunación en el Campus Talca fue posible gracias a la colaboración entre la Seremi de Salud del Maule, la Dirección de Salud Municipal de Talca, el CESFAM de Las Américas y el Equipo de Coordinación Institucional para atender la contingencia del COVID–19 (Ecicovid) de la UTalca.



Búsqueda Activa de Casos





Además de la vacunación realizada durante la semana, en la UTalca se tomaron muestras del examen PCR de forma preventiva, como parte de la Búsqueda Activa de Casos (BAC) que se realiza en el país.



En este sentido, Jiménez informó que el próximo martes 29 de junio continuarán en este espacio universitario con el proceso de toma de exámenes, que permite detectar posibles casos asintomáticos de la enfermedad. “Con el paso de la comuna de Talca a Fase 2 se puede generar una mayor movilidad y circulación de personas, por ello también nos interesa continuar con este proceso preventivo”, precisó.







Campaña





Junto con estas acciones que buscan aportar a la salud de la comunidad, la Universidad de Talca lleva adelante una campaña comunicacional denominada #NoTeDescuides, que tiene por objeto incentivar a la población a vacunarse y a mantener las medidas sanitarias de autocuidado como el uso de mascarilla, la distancia física, el respeto de los aforos y cuarentenas, y el lavado constante de manos.