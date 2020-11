Social 06-11-2020

Universidad de Talca premia trayectoria académica de estudiantes destacados de liceo Valentín Letelier



A través de su programa TOP 100, la Universidad de Talca ofrece cupos directos de ingreso a los mejores estudiantes de ciertos establecimientos de excelencia. Esta admisión especial para los 4 mejores promedios de 1° a 3° de Enseñanza Media, considera al menos 1 postulante de cada género.

El programa incorpora a 25 establecimientos de excelencia académica y alto rendimiento en ranking PSU, de los cuales 16 corresponden a establecimientos particulares, 1 subvencionado y 8 liceos municipales de las regiones del Maule, O´Higgins y Ñuble.

Este año 2020 fueron seleccionado(as) por la universidad los estudiantes: Sofía Fernández Pardo de 4°F (Medicina), Diego López Castillo de 4°F (Medicina). Bárbara Canales Poblete de 4°F (Ingeniería Comercial) y Sebastián Pereira Alfaro de 4°J (Ingeniería en Control de Gestión y Auditoría).

Sofía Fernández (medicina) señaló que “medicina está basada en su gran rol social y altruista para con los demás, es una carrera interesante que va en pos de ayudar al prójimo, lo cual es mi motor para poder escogerla”.

Diego López (medicina) dijo que “su interés es trabajar en un hospital público una vez titulado y agradeció a la universidad la opción de ingreso sin rendir PTU, considerando el rendimiento NEM como requisito”.

Bárbara Canales Poblete (Ingeniería Comercial) “Mi motivación para elegir Ingeniería Comercial es el contenido de la carrera en sí, ya que me motiva todo lo que tiene que ver con finanzas, economía y materias afines”.

Sebastián Pereira Alfaro (Ingeniería en Control de Gestión y Auditoría). “En lo personal siempre he estado interesado en el área de economía y finanzas, porque siento que me entregará diversas herramientas para desempeñarme mejor en este mundo laboral tan reñido”.

El objetivo de este programa es retener a talentos locales evitando su migración y asegurando tempranamente la vacante en la carrera deseada por el beneficiario.