Crónica 31-03-2020

Universidad de Talca puso a disposición sus talentos en beneficio de la comunidad maulina ante emergencia por Covid-19



Plantel confirma su compromiso con los habitantes de la región ante la coyuntura del coronavirus.



Una serie de acciones en beneficio de la comunidad maulina ha realizado durante los últimos días la Universidad de Talca, en el contexto de la pandemia del Coronavirus. Las iniciativas -que se enmarcan en la clara misión de una universidad pública de colaborar con las personas del territorio en cual se encuentra inserta- se han desarrollado en diversas áreas con el objetivo de reducir los efectos dañinos del Covid 19 en la población y entorno.



PROTECTORES FACIALES

La UTalca, junto a sus pares, las Universidades de Concepción, La Frontera, Los Lagos y Austral, llevan adelante una iniciativa que permitirá la impresión 3D de 100 mil mascarillas destinadas a profesionales de los hospitales públicos. La gestión, en la cual también participan el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y un equipo del Colegio de Arquitectos, trabajó en la adaptación de diversos modelos europeos de este dispositivo. FABTEC Covid19 está alojada en la web http://www.coronavirus.utalca.cl/fabtec.html donde es posible acceder a más información.

La institución puso a disposición nueve impresoras 3D, cuatro de la Facultad de Ingeniería -ubicadas en el campus Curicó-, además de cuatro equipos pertenecientes a la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño y uno correspondiente a las Facultades de Psicología y de Educación. Junto con esto, y de forma interna, alumnos y académicos de las mismas facultades se unirán como voluntarios para manipular las máquinas en diversos turnos y lograr así una producción máxima.



TEST Y ORIENTACIÓN ON LINE

En la misma línea, la UTalca a través del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), desarrolló un método de evaluación online que permite al usuario realizar un autotest que detecta síntomas compatibles con el coronavirus. Esto permitirá resolver las dudas de las personas antes de acudir a los recintos de salud. La iniciativa cuenta con el respaldo y coordinación de los hospitales de Curicó y Talca que también la alojarán en sus respectivos sitios web para ampliar su cobertura a toda la población.



A través de la web http://www.coronavirus.utalca.cl/testcovid19.html y tras solicitar una serie de datos como ubicación, RUT o edad, el sitio realiza 5 preguntas en torno a la sintomatología. Tras realizar la prueba, la persona recibirá automáticamente un mensaje con información sobre su estado de salud, además de aconsejarle si tiene que recurrir a un centro asistencial.



EX HOSPITAL ITALIANO



Por otra parte, el Consejo Académico de la Universidad de Talca puso a disposición de las autoridades sanitarias las instalaciones del ex Hospital Italiano, hoy dependiente de la escuela de Medicina de la casa de estudios. Se trata de un espacio de alrededor de 5 mil metros cuadrados donde la Institución implementará a futuro, un centro de especialidades de mediana complejidad abierto a la comunidad.

Dicha acción fue bien recibida por las autoridades regionales, quienes confirmaron la utilización del recinto ante un eventual peak de la enfermedad. “Se va a habilitar el ex Hospital Italiano con ciertas mejoras, no las que se pensaron en el inicio, que tenía un costo aproximadamente de mil 200 millones. Esto será un costo bastante bajo, que se habilitará lo antes posible con una capacidad de aproximadamente de 200 camas”, dijo el intendente Pablo Milad.

El rector de la UTalca, Álvaro Rojas, explicó la motivación de la Universidad. “Queremos aportar como universidad pública desde nuestro rol social a la comunidad regional en estos momentos de crisis sanitaria que enfrenta el país. Esperamos que esto aporte a los planes que desarrolla el Ministerio de Salud para hacer frente al coronavirus. Nuestra institución está comprometida con la salud y la seguridad de las personas y para ellos vamos a hacer todos los esfuerzos que se requieran, de manera que nuestra región tenga capacidades autónomas para resolver la crisis”, dijo.