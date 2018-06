Nacional 22-06-2018

Universidades en toma proyectan fin de clases en enero tras dos meses de movilizaciones

A más de dos meses de que empezarán las movilizaciones feministas en distintas universidades del país, hay planteles que empiezan a volver a la normalidad, mientras que otras casas de estudio iniciaron conversaciones entre autoridades y alumnos para abordar los petitorios. En ese contexto, uno de los temas que se discute es lo que pasará con las clases perdidas durante el semestre. Un tema que fue comentado por el ministro de Educación, Gerardo Varela, al señalar que "existe autonomía respecto de las formas que las universidades encaren la conclusión de su semestre y de su año académico. Nosotros simplemente orientamos y si nos preguntan daremos nuestra opinión, pero no es un tema que estemos trabajando directamente, no nos corresponde". Cambios en el calendario Haciendo un desglose de las instituciones con tomas o paros, la Universidad de Los Lagos anunció la modificación de su calendario, donde el término del año académico se realizará el 31 de enero de 2019. Misma situación se evalúa en la U. Arturo Prat y U. Católica de Temuco. En el caso de la Universidad Tecnológica Metropolitana, el pasado miércoles las autoridades recibieron el petitorio de la Asamblea de mujeres de dicho plantel, y uno de los puntos que se discute es la recalendarización del semestre, tema que se analizará en una nueva reunión que mantendrán hoy. Asimismo, desde la UTEM indican que la universidad por protocolo debe mantener las semanas lectivas del semestre. Otro plantel que tendrá modificaciones con respecto a sus clases es la Universidad de Santiago de Chile, casa de estudio que lleva cinco semanas movilizada. Desde la Federación de Estudiantes de la Usach señalaron a Emol que la Vicerrectoría Académica informó que todas las semanas lectivas se deben recuperar, pero debido a que la universidad continúa con las movilizaciones, eventualmente el cierre del año se realizaría en enero. Por otro lado, en la Universidad Diego Portales no habrá recalendarización del año tras las semanas movilizadas, según informó el presidente de la Federación