Uno de cada cinco jóvenes homo o bisexuales nunca usó condón en el último año

El Movilh y el Ministerio de Salud dieron a conocer los resultados de la primera Encuesta sobre el Comportamiento Amoroso, Sexual y Erótico de Hombres que tienen Sexo con Hombres cuyos resultados entregó alarmantes datos sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual

Según el estudio, en el que participaron 1.216 jóvenes de entre 15 y 29 años de la Región Metropolitana y de todos los segmentos socioeconómicos, uno de cada cinco encuestados no utilizó condón en sus relaciones en el último año.

En los últimos 12 meses solo el 28,6 por ciento "siempre usó" condón; el 31,8 por ciento lo utilizó la "mayoría de las veces" y el 18,9 por ciento solo "algunas veces", mientras que el 20,7 por ciento planteó que "nunca" usó condón.

En tanto, el 51,2 por ciento dice además que la "mayoría de las veces" usa condón en sus relaciones sexuales; el 22,1 por ciento "solo algunas veces", mientras que el 7,1 por ciento nunca lo ha usado. Solo el 19,6 por ciento reporta que desde su primera relación siempre ha usado condón.

Por otro lado, quienes pololean en la actualidad, dicen que no usan condón con su pareja porque "confío" (19,4 por ciento) o porque "ambos nos hicimos el examen de VIH y somos negativos" (20,1 por ciento). El 21,7 por ciento señala que siempre usa condón con su pareja.

"La información entregada por este estudio es sumamente valiosa, porque consiste en la primera muestra de este tipo que se realiza en nuestro país", planteó el ministro de Salud, Emilio Santelices.

Datos sobre VIH

Prácticamente cuatro de cinco de los encuestados (82,6 por ciento) tiene conciencia de que las Personas Viviendo con VIH (PVV) son discriminadas en Chile y rechaza en el discurso todo tipo de exclusión contra este grupo humano, reconociendo que merecen los mismos derechos que otros (98,5 por ciento).

Sin embargo, según el Movilh existen datos de exclusión que si bien son minoritarios, son tan graves, como preocupantes.

El 7,3 por ciento reconoce que al menos una vez en su vida excluyó a las PVV, mientras el 4,1 por ciento dice que no tendría amigos con VIH y el 11,4 por ciento que "tal vez" los tendría.

En tanto, el 26,3 por ciento sostiene incluso que jamás tendría una relación amorosa con una persona viviendo con VIH; el 29,7 por ciento "no compartiría utensilios" con una PVV; el 19,5 por ciento no cuidaría de un familiar con VIH; el 15,9 por ciento no se vincularía con un compañero de trabajo que vive con el virus y el 3,3 por ciento cree que las PVV deben ser apartadas del resto.

El Movilh además identificó niveles de ignorancia y prejuicios ya que el 18,6 por ciento piensa que el VIH no se puede transmitir entre un varón y una mujer que no usan preservativo; el 21,8 por ciento cree que se puede transmitir por una picadura de mosquito; y el 18,7 por ciento no sabe cuáles tratamientos mantienen a las PVV en buen estado de salud.

Además, el 18,4 por ciento cree que una PVV no está en condiciones de trabajar normalmente; el 21,3 por ciento no cree que el condón prevenga el VIH; el 18 por ciento no cree que una persona con VIH puede verse sana y el 18,3 por ciento cree que el VIH no se puede transmitir entre dos hombres que no usan preservativo.