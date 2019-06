Opinión 22-06-2019

Uno (Manuel Antón)

- ¿Te acuerdas Pepe, dijo la Alejandra, esa vez que fuiste con Cristian y el

Flaco a comprar cigarros y me dejaron esperando toda la noche?



- No, no me acuerdo.



- ¿Cómo no?... esa vez que…



- ¡Ah, sí¡ …Ahora algo me acuerdo… , y pensar que el flaco y Cristian

están muertos.





- Sí pues Pepe…, tal cual.





- ¡Como es la vida! …, perfectamente podría haber sido uno de ellos

el que estuviera diciendo lo mismo.-.



- Así es pu’h flaco.



- ¡Cómo es la vida!



-¡ Así es no más pu’h. Cristian!