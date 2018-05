Deporte 12-05-2018

Uno menos: Javier Parra dejó la institución albirroja - Decisión sorprendió a la directiva

No lo podía creer el timonel de Deportes Linares. La partida impensada del jugador Javier Parra. A medida que fueron pasando los minutos se fue conociendo la versión oficial: “el jugador fichó por Deportes Vallenar, equipo de la Segunda División Profesional”, y ante esta situación nada que hacer, porque todos sabemos que en Tercera no hay contratos, sólo acuerdo de palabra, pero usted, estimado lector, y nosotros, sabemos que muchas veces las palabras se las lleva el viento.

En esta semana el equipo trabajó algunos días en doble jornada, y desde el jueves quedaron libres, puesto que el elenco albirrojo no juega este fin de semana. Volverán a las prácticas este lunes en el Tucapel Bustamante, con un elemento menos, pero los dirigentes tienen claro que en cualquier momento podría producirse una situación similar.

CAMPEONATO DE TERCERA

El torneo continúa desarrollándose en forma normal con los encuentros programados para esta tarde. Entre ellos Municipal Salamanca con Colina; Limache – Municipal Santiago; Osorno – Trasandino; Rengo – Ovalle; Rancagua Sur – Tomas Greig y el único partido para mañana entre Real San Joaquín con Macul.

Los albirrojos volverán a la acción por la competencia el próximo fin de semana en Los Andes, cuando deban enfrentar a un complicado elenco de Trasandino.

NOVEDADES EN EL TUCAPEL

Este lunes a las 19:00 horas en la sala de concejo se realizará una importante cita donde el tema central será el Estadio Tucapel Bustamante Lastra. El alcalde Mario Meza Vásquez se reunirá con importantes referentes del deporte rey, para que conozcan el nuevo diseño del futuro reducto del polideportivo de la calle Rengo.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo