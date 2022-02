Nacional 19-02-2022

Urbanista pide ingenio para reutilizar el agua: “No podemos eliminar los árboles porque hay escasez hídrica”

El urbanista de la Universidad Mayor Gerardo Ureta explicó que en la Región Metropolitana (RM) no se pueden “eliminar los árboles porque no hay agua”, ante la escasez hídrica que amenaza la zona central del país.

Lo anterior, debido a que en la capital se estudia utilizar aguas grises para el uso no potable, mediante la utilización de estas previamente filtradas para el riego de plantas y descargas sanitarias.

Medidas como aquellas “son desarrollos que tenemos que ir pensando dentro del agua metropolitana, porque no podemos botar el agua”. Según dijo, hay que buscar “alguna forma de reutilizar (el agua) de manera elegante, eficiente y rápida”.

“De alguna forma nosotros podemos reutilizar el agua, reacondicionar y limpiarla para que sirva para riego y no eliminar los árboles de la ciudad que son importantes”, sostuvo.

PASTO Y ÁRBOLES QUE REQUIEREN MANTENCIÓN CON GRAN GASTO DE AGUA

Las comunas de la Región Metropolitana realizarán cambios en la vegetación dispuesta en los espacios públicos removiendo miles de hectáreas de pasto y árboles que demandan un gran gasto de agua para su mantenimiento, como medida para reducir el consumo ante la crisis hídrica.

María Teresa Prieto, encargada de las áreas verdes de Providencia, dijo que la mega sequía obligó al municipio a adaptarse “a los desafíos del cambio climático”, como “ocupar el agua para el riego de áreas verdes”. Según informó, desde el 2018 buscaron innovar en paisajismo sustentable con tecnologías para el ahorro de agua como hidrogel, además de una “ordenanza hídrica” que permitió el ahorro de 11% en los últimos años.

El gobernador Claudio Orrego llamó a “asumir que Santiago se está desertificando y a proteger el agua en todos sus niveles, desde el consumo de agua humano diario hasta los espacios públicos y la agricultura y el tema industrial”.

A finales del 2021, las autoridades del ParqueMet determinaron la reducción de más de 180 mil hectáreas de pasto en los diferentes parques de la capital, con el fin de ahorrar más de 300 mil litros de agua diarios. Además, se recomienda privilegiar especies como cubrepisos y enredaderas que necesitan menos agua.