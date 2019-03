Opinión 12-03-2019

Uso consciente de la tecnología o cómo ser más felices

(Trinidad Lacámara, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics Chile)



Un estudio de Tren Digital UC analizó la relación de los escolares con la tecnología y cómo la mediación parental tiene un impacto positivo en sus vidas personales y académica. Por ejemplo, según el estudio los jóvenes que se exponen a pantallas hasta 90 minutos diarios, tienen mejores calificaciones y son más felices consigo mismo, que aquellos que no están conectados o, al contrario, que están hiperconectados.

Bajo este escenario, la regulación parental toma más relevancia que nunca. No se trata de prohibir la relación de los jóvenes con dispositivos tecnológicos, sino de acompañar para concientizar sobre el uso balanceado, seguro, respetuoso y provechoso del mundo digital. Si disminuimos las interrupciones propias del mundo de las TICs, el ambiente familiar, la seguridad de nuestros niños y el desempeño académico tendrán mejoras evidentes.

¿Cómo lograrlo? Acá compartiremos tips para aumentar nuestra productividad y así también nuestra satisfacción personal.

5 Tips para Tics:

1. Estudiar en bloques de tiempo sin distracciones tecnológicas: Dejar de ver la app favorita o las notificaciones en el teléfono por una hora no es realista. Por esto, proponerse tareas o metas por intervalos es una buena forma. Por ejemplo, destinar 25 minutos de trabajo constante, luego tomar 5 o 10 minutos de descanso (con acceso a Tics), y volver otros 25 minutos para desarrollar los quehaceres, es lo recomendado.

2. Escuchar música adecuada: Los sonidos y música instrumental, sin letras, que favorecen la concentración y la atención facilitan el trabajo de muchas personas. Recomendamos en Spotify, el playlist Deep Focus.

3. “Aprender primero, la tecnología luego”: La clave es primero pensar y luego actuar. Si tienes que hacer un Power Point por ejemplo, aconsejamos tener claridad sobre lo que se quiere expresar, definir qué se va a incluir, cuál será el inicio, desarrollo y cierre, y ojalá escribirlo en papel. Después de esto, y solo después, abrir el PPT, realizar el trabajo y destinar tiempos definidos para agregar imágenes, sonidos y animaciones. Lo mismo cuando se va a hacer una investigación o para cualquier estudio. Primero debemos pensar, recordar lo visto en clases, y posteriormente buscar en Internet más información o ayuda de otros compañeros a través de WhatsApp u otras aplicaciones de conversación.

4. Crear dos cuentas en el PC o Tablet: Una destinada al estudio y otra a la entretención. De esta forma, cuando es momento de hacer tareas o trabajos, no estarás constantemente recibiendo notificaciones de aplicaciones que rápidamente desconcentran.

5. Mantener organizadores tradicionales: Para muchos es más fácil mantener una organización del tiempo y tareas en lápiz y papel. Tener calendarios y listas con cosas por hacer en modo no digital permite ahorrar tiempo y avanzar más rápido y concentrado.