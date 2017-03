Editorial 19-03-2017

Uso de textos escolares

Para los legisladores, la renovación anual de los textos escolares, en los que no existen mayores modificaciones entre un período y otro, trae aparejado un gasto innecesario de recursos tanto para los padres y apoderados, como para el propio Estado.





Precisamente, la Cámara de Diputados aprobó la resolución por medio de la cual se le solicita a la Presidenta de la República que instruya a la Ministra de Educación para que se establezca una política pública en materia del uso de textos escolares.



Sin duda, la renovación anual de los textos escolares, en los que no existen mayores modificaciones entre un período y otro, trae aparejado un gasto innecesario de recursos que podrían ser invertidos en otras materias.



Si se observa el tema como política pública, el Ministerio de Educación paga todos los años una cantidad enorme de recursos por textos escolares que son casi iguales que los del año anterior, lo que no se condice con los esfuerzos en torno a la eficiencia en el manejo de los recursos públicos por parte de la administración del Estado.



Por tanto, se propone que los textos sean utilizados, a lo menos, por dos años consecutivos, procurando con ello un manejo más eficiente de los recursos y la creación de un rango de precios más accesible a las posibilidades de los padres y apoderados.