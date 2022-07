Social 31-07-2022

UST Talca y UCM invitan a Foros Constitucionales

Encuentros denominados “Diálogos que conectan a Chile” se realizarán los días 4, 11, 18 y 25 de agosto, abordando las temáticas de educación, salud, justicia y economía en la nueva Carta Magna que se someterá a plebiscito en septiembre próximo.

Ad portas del plebiscito del próximo 4 de septiembre cuando los ciudadanos chilenos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitución para el país, las Universidades Santo Tomás Talca y Católica del Maule han hecho una alianza para la realización de Foros que permitan escuchar ambas posturas en temas relevantes para la comunidad.

Denominados como “Diálogos que conectan a Chile”, los Foros Constitucionales se llevarán a cabo los días 4, 11, 18 y 25 de agosto, abordando las temáticas de educación, salud, justicia y economía bajo un formato de debate que contará con profesionales expertos en cada tema, defensores de ambas alternativas (apruebo y rechazo) y, un moderador ligado al área en discusión.

El primer encuentro será en el Campus CAR de la Universidad Santo Tomás y versará sobre Educación, con la presencia como panelistas del ex presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar que defenderá la postura del Apruebo y, la ex ministra, Mariana Aylwin, que defenderá la opción Rechazo. El rol de moderador estará a cargo del Director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica del Maule, Emanuel Bernales; mientras que el académico experto será el Vicerrector de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la UST, Doctor José Julio León.

La segunda fecha programada será en dependencias de la Universidad Católica del Maule sobre el tema Salud, con la participación como panelistas de la ex presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros en la vereda del Apruebo, y del Doctor Jorge Acosta de RES Pública en la vereda del Rechazo. La moderadora será la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCM, Paula Ceballos y el académico experto, el Decano de la Facultad de Salud de la UST, Ricardo Fábrega.

En la tercera fecha, también en la UCM, el foco será el Sistema Judicial y el último de los encuentros se materializará en el Campus CAR de la UST Talca con respecto al tema de Economía.

Hablan los Rectores

Para el Rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, ser parte de estos foros reviste una especial importancia entendiendo el deber de las casas de estudios superiores en contribuir al debate e informar de forma imparcial a la ciudadanía para que pueda elegir alguna de las opciones completamente informada.

“Para la UCM es tremendamente importante poder participar en la organización de discusión en torno a la propuesta de Constitución que los convencionales han terminado de realizar, ya que es fundamental que Chile y la ciudadanía se entere, conozca y pueda votar convencido, pero con conocimiento de lo que realmente el texto dice y para que tenga la mayor posibilidad de libertad para tomar la mejor opción que cada uno tenga. Por eso estamos trabajando en conjunto con la UST para generar este tipo de alternativas”, señaló.

Por su parte, el Rector de la Universidad Santo Tomás Talca, Víctor Cancino, aseguró que es imprescindible construir espacios de análisis y discusión en torno a lo que calificó como “un hito significativo en el desarrollo democrático y republicano de nuestro país”.

“Estamos ante un hito significativo en el desarrollo democrático y republicano de nuestro país, por ello, para la Universidad Santo Tomás, es trascendente y fundamental contribuir con la generación de espacios de análisis y discusión con fundamentos técnicos y políticos, sobre los alcances que tiene este proyecto de nueva Constitución para el futuro de Chile. El país se construye día a día desde cada uno de los distintos espacios sociales, el mundo académico y universitario deben ser actores relevantes en este escenario. Este ciclo de actividades, denominado Foros Constitucionales: Diálogos que conectan a Chile, organizado en conjunto entre la Universidad Santo Tomás Talca y la Universidad Católica del Maule, buscan aportar a la región con un diálogo en un ambiente cívico adecuado para contribuir a la paz social y al fortalecimiento de nuestra democracia”, concluyó.