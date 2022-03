Crónica 22-03-2022

Usuarios del Cesfam de Curanipe conocieron el nuevo consultorio que financiará el Gobierno Regional

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, se dirigió hasta la comuna de Pelluhue, para dar a conocer el financiamiento de la estructura y también de la conexión vial para el nuevo centro de salud de la comuna.

Los usuarios y funcionarios del Cesfam de Curanipe en la comuna de Pelluhue, agradecieron al Gobierno Regional del Maule el apoyo para poder concretar el sueño de un nuevo centro de salud familiar, tomando en cuenta que han esperado más de 12 años, ya que el antiguo consultorio fue destruido por el terremoto y tsunami del año 2010.

El Gobierno Regional solicitó financiar este nuevo centro de salud familiar en Pelluhue, el que tendrá un piso y contará con 1.798 mt2 construidos, las obras contemplan 9 box clínicos multipropósitos, 2 box ginecológicos con baño, 2 box dental, 2 salas de trabajo grupal, 1 box sicológico, 1 box de ecografía y 1 sala de Rayos, lo que significará una inversión cercana a los 6.500 millones de pesos, financiadas por el FNDR.

Pero este proyecto no se podía concretar debido a que no estaba saneado el terreno que brinda acceso al recinto, obras que también serán financiadas por el Gobierno Regional del Maule, por lo que la inversión del Gore aumentará en cerca de 600 millones de pesos para que se concrete de una vez este anhelado proyecto de construcción del nuevo Cesfam.

“Agradecer la invitación que nos hace la alcaldesa para conversar con los vecinos y las organizaciones, del estado en el que está el Cesfam de Pelluhue, estamos esperando que el Ministerio de Desarrollo Social revise el acceso al nuevo Cesfam y eso debe presentarlo Vialidad, nosotros queremos financiar el proyecto de manera integral, estamos esperando a que en los próximos meses sea revisado por el Mideso, para ponerlo en la tabla de Consejo Regional”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La máxima autoridad regional agregó, “no puede ser que los vecinos lleven 12 años atendiéndose en contenedores en la iglesia, porque además es un costo tremendo para el municipio pagar arriendo, para poder brindar mejor atención en salud para todos los vecinos y vecinas de Pelluhue”.

Recordemos que el Ministerio de Salud desestimó financiar cuatro proyectos durante este 2022, el Cesfam de Maule, Linares, Vichuquén y Curanipe, por lo que se podrá ver concretado el proyecto que han esperado más de 12 años los habitantes de Pelluhue.

“Agradecer a la Gobernadora y a cada dirigente que se reunió con nosotros para conocer el estado del proyecto, este es un proyecto muy anhelado, lo llevamos esperando más de 12 años, y escuchamos el compromiso de nuestra Gobernadora Cristina Bravo, y actualmente estamos atendiendo en una iglesia en donde tenemos que pagar arriendo, en contenedores que están en malas condiciones, en invierno se gotean y los funcionarios están hacinados, es por esto que agradezco el compromiso de la gobernadora para ejecutarlo lo más rápido posible, ya que queremos entregar una atención digna para los habitantes de nuestra comuna y el proyecto contenpla la calle de acceso que iba a financiar vialidad, pero no fue posible, por lo que el Gobierno Regional financiará la estructura y el camino de ingreso”, agregó María Luz Reyes, Alcaldesa de Pelluhue.