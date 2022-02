Social 25-02-2022

Usuarios y Funcionarios de la salud conocieron la aprobación para el nuevo Cesfam Oscar Bonilla de Linares

La Gobernadora Regional del Maule junto a los consejeros regionales de la Provincia de Linares, explicaron sobre los más de 7 mil millones de pesos aprobados para la iniciativa y también los procesos que vienen para iniciar la construcción.





La Gobernadora Regional Cristina Bravo, junto a los consejeros regionales Rodrigo Hermosilla, Patricio Ojeda, Rafael Ramírez y José Vargas, se dirigieron hasta el Cesfam Oscar Bonilla, para informar a la comunidad y los funcionarios de la atención primaria de salud, la aprobación del presupuesto para la relocalización y reconstrucción de este centro de salud de la comuna de Linares.

Recordemos que este martes 22 de febrero en la última sesión del Consejo Regional del Maule se aprobó, por unanimidad, el financiamiento para el Cesfam Oscar Bonilla en Linares, proyecto que tendrá un costo de $7.819.818.000, y que ha esperado por más de 15 años, ya que la actual estructura es para la atención de 10 mil usuarios, pero este centro de salud atiende a más de 30 mil linarenses.

“Estamos devolviendo dignidad en la atención, a muchas familias que no lo tienen en términos de infraestructura, acá los funcionarios de salud se han esforzado por brindar una buena atención, pero este Cesfam no está en condiciones de atender a una población de más de 15 mil personas. El nuevo Cesfam que pusimos en tabla, va a beneficiar a más de 30 mil usuarios y por más de 7 mil 800 millones de pesos. Tenemos el deber de invertir más en salud, porque hoy no tenemos los dispositivos necesarios para brindar una atención adecuada, más en el caso critico que estamos viviendo actualmente, nuestros funcionarios están agotados y lo que nosotros queremos es entregar un espacio digno para los funcionarios y los usuarios de la salud y el proyecto también contempla el equipamiento”, indicó Cristina Bravo.

Los funcionarios de la salud municipal agradecieron la aprobación de este proyecto, lo que significará una mejor atención para los pacientes, pero también un mejor lugar de trabajo para los trabajadores del Cesfam Oscar Bonilla. Los concejales asistentes de Linares Favio Vargas y Christian González, también agradecieron esta gran noticia, que será un beneficio para todo el sector norponiente de la comuna.

Los usuarios de la salud del Cesfam Oscar Bonilla también agradecieron las gestiones de la Gobernadora Regional y el Consejo Regional, ya que el proyecto fue desestimado por el Ministerio de Salud este 2022 y no veían esperanzas en la tan necesaria construcción del centro de salud.

“Estamos respirando esperanza, porque desde el 2013 que tenemos el terreno comprado para este nuevo Cesfam, y se había atrasado mucho y gracias al apoyo del Consejo Regional, tendremos un lugar digno para los funcionarios y los pacientes”, agregó Magdalena Leiva, Presidenta del Consejo de Desarrollo del Cesfam Oscar Bonilla.

“Ha sido un anhelo muy largo y esperado por muchos años, pero no sólo es un anhelo, sino que también una necesidad urgente, para otorgar una atención digna, de calidad a toda la enorme población que se concentra en este sector de Linares”, manifestó Mirtha Núñez, Directora de Salud de Linares.

El Consejero Regional y ex presidente de la Comisión Salud, Patricio Ojeda, manifestó que esta millonaria inversión representa “también un proyecto que le dará dinamismo a la economía local, todos sabemos que estamos enfrentando una situación compleja desde el punto de vista económico, y obras de este tipo como el Cesfam u otro tipo donde el gobierno regional está presente también ayudan al emprendimiento y a mejorar sus condiciones”, a la vez que destacó que “el Consejo Regional en conjunto con la gobernadora, tenemos un compromiso con la salud de la región hace mucho tiempo, desde el primer día en que comenzamos a revisar las necesidades que tenía la región en esta materia. No fue coincidencia que fuesen muchos los dispositivos de salud que ingresaron a un convenio, y que hoy en día y en conjunto con la gobernadora regional, este consejo sigue respaldando el mejoramiento de las condiciones de salud de la región, ya sea por la infraestructura o desde el punto de vista de la atención de otras materias”.

Por su parte, el Concejal por Linares, Favio Vargas expresó su alegría “de que a más de 14 años a la espera de este proyecto por fin es un sueño que se hará realidad. Agradecer a los consejeros regionales y a la señora gobernadora porque esto va en beneficio de toda la gente, tanto adultos mayores como niños de nuestra ciudad. Mas de 30.000 usuarios podrán hacer uso de este CESFAM, el cual estará ubicado en avenida Chorrillos con pasaje Miraflores. Estamos felices por este gran avance, esperamos Dios mediante podamos tener pronto el tema de la licitación para comenzar ya en el primer semestre del año 2023”

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, explicó que ahora se debe firmar un convenio con el Servicio de Salud del Maule, para luego comenzar con los procedimientos en Contraloría y empezar la construcción de este tan anhelado proyecto que ha esperado más de 15 años.