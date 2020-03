Crónica 24-03-2020

UTalca constituyó equipo de coordinación para contribuir a enfrentar emergencia por coronavirus



Con el objetivo de colaborar y atender las necesidades que pueda tener la comunidad universitaria, pero también la ciudadanía de la Región del Maule, la Universidad de Talca consolidó un grupo de expertos que coordinan acciones para colaborar en la contingencia.



Ante la excesiva cantidad de información que circula en medio de la crisis sanitaria por Covid19, y considerando la necesidad de contribuir a tranquilizar a la población e instarla a mantener las recomendaciones sanitarias, la Universidad de Talca convocó al ECICOVID: Equipo de Coordinación Institucional Covid-19, consistente en un grupo de expertos que implementará y definirá acciones, tanto dentro como fuera de la institución, para contribuir a enfrentar la emergencia por coronavirus.



La instancia está encabezada por Paula Caballero, vicerrectora de Desarrollo Estudiantil y está también conformada por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Carlos Padilla; el director de la Escuela de Medicina, Claudio Cruzat; la directora del Departamento de Salud Pública, Erika Retamal; el director de Salud del Estudiante, Daniel Jiménez; la directora de Desarrollo de Personas, Oriana Juárez; y la directora de Comunicaciones Corporativas, Liliana Guzmán.



“Estamos al servicio de todo el que lo necesite. Este es un grupo de expertos cuyo objetivo es coordinar, comunicar y colaborar con todo lo requiera la comunidad Utalina así como la comunidad de Talca” explicó la Vicerrectora.



Dentro de las primeras medidas del ECICOVID, se dispuso el levantamiento de un registro institucional de personas de la comunidad universitaria que estuviesen a la espera o tuvieran un diagnóstico positivo de la enfermedad. “Aún no tenemos personas de nuestra comunidad reportadas con diagnóstico positivo. Tanto entre nuestros estudiantes, trabajadores ni personal subcontratado. Sí tenemos una veintena de personas en cuarentena preventiva. Además, en este momento, están retornando estudiantes que estaban en el extranjero y quienes están siendo contactados por nuestro personal de salud estudiantil de manera de orientarlos en todo lo que necesiten”, señala Caballero.



Por otra parte, a partir de la declaración de estado de catástrofe anunciada por el gobierno, se dispuso el cierre de la atención presencial de público en Bibliotecas y se restringió el acceso a todas las salas de estudio en todos los campus, dejando en funcionamiento sólo aquellos servicios críticos con atención directa. “A nuestros trabajadores se les está suministrando todas las medidas sanitarias preventivas en el desarrollo de su trabajo, hemos tomado la medida de sanitizar nuestros campus, de manera de que cuando tengamos que volver, esté todo en condiciones para proteger nuestra salud” amplió.



Para contribuir a preparar a la Región del Maule ante un aumento de contagios, la universidad tomó contacto con las autoridades de salud para poner a disposición dependencias y equipamiento, tanto del ex Hospital Italiano, donde se instalará en el futuro un centro médico, como del edificio de San Miguel. Desde el gobierno regional ya se confirmó que las instalaciones del ex recinto hospitalario serán utilizadas para habilitar 200 camas.



De la misma manera, y como apoyo a entrega de información verídica y de utilidad para nuestra población se ha puesto a disposición el sitio http://www.coronavirus.utalca.cl/ , único medio informativo oficial de la Corporación en la actual contingencia, y la campaña informativa #UTalcacontigo, iniciativas que están a cargo de Comunicaciones Corporativas.



Finalmente llamó a la comunidad Utalina a informar los diagnósitcos positivos, de manera de poder contribuir en caso de necesitarlo. Los estudiantes deben informar a su Director/a de Escuela y a la Dirección de Salud del Estudiante en dse@utalca.cl.