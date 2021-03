Social 06-03-2021

UTalca destaca avances en materia de género



La casa de estudios estatal ha implementado, desde 2018, una serie de acciones que han permitido instalar esta temática de manera estratégica en la institución.





Este lunes 8 de marzo se conmemora el Dia Internacional de la Mujer, fecha que este año tiene un marco especial en medio de la pandemia del Coronavirus. Durante los últimos cuatro años, en la Universidad de Talca se han implementado una serie de políticas de género que han permitido institucionalizar estratégicamente esta temática.



En la casa de estudios existe una Dirección de Género, que depende de la Secretaría General, y también se han establecido normativas, protocolos y reglamentos que apuntan a la no violencia y no discriminación. Además, existen lineamientos institucionales referidos al buen trato, al trato igualitario, reforzando la convivencia universitaria.



“Particularmente en el último año y con la pandemia la universidad también ha extendido su quehacer hacia la comunidad, también traspasando los aprendizajes institucionales hacia el entorno, que es donde la universidad también se desenvuelve. Me refiero con esto a distintas iniciativas institucionales que convergen por ejemplo en ciencias, hay proyectos con enfoque de género, hay capacitaciones que se han hecho con mujeres por parte de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), por ejemplo”, explicó la directora de Género, Lorena Castro.



Durante el último año, destacó Castro, la institución puso énfasis en poner temas sobre la mesa: “hablar de género en investigación, vinculación, incorporar ciencia y tecnológica, reflexionar mucho sobre eso y también los efectos diferenciados de la pandemia según género y a nivel interno lo que se hizo fue una planificación estratégica”.



La secretaria general, Isabel Hernández, plateó que “institucionalmente hay un enfoque tendiente a generar líneas estratégicas de acción para, de alguna manera, superar situaciones de inequidad, en el sentido de trabajar en una política de equidad de género a nivel institucional, pero también muy particularmente y esto se vuelve muy interesante, de que esta conciencia que tenemos a nivel institucional, de esta obligación como universidad pública de aportar al medio en que nosotros nos encontramos insertos”.







Actividades en el Día de la Mujer



En la Universidad de Talca se realizarán diversas actividades de tipo virtual, las que comenzaron ayer con el conversatorio "Repensando la academia con igualdad de género". En el evento participaron las académicas Ana Luisa Muñoz, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Jacqueline Sepúlveda, de la U. de Concepción; y Karin Saavedra, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca.



“En una nueva conmemoración del día internacional de la mujer, invitamos a reflexionar la participación de las mujeres en los espacios académicos. Aunque globalmente existe matrícula paritaria de estudiantes universitarios, todavía es muy frecuente hablar de la ‘primera decana o rectora’. ¿No existe suficiente voluntad y persistencia por parte de las mujeres? ¿El problema es de nosotras o existen dificultades invisibles que no son ampliamente reconocidas? Tal vez las próximas generaciones podrían terminar paulatinamente con esas barreras invisibles o podríamos repensar ahora una academia ágil y flexible, provista de espacios colaborativos y multidisciplinarios que incorporen la perspectiva de mujeres para enriquecer los procesos de investigación e innovación.”, afirmó Saavedra.



Este lunes, a las 11.45, durante la actividad “Lecturas Feministas de la Pandemia y Horizontes de Futuro”, un panel de 4 mujeres dialogará con Sonia Montecino, doctora en Antropología, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013, Medalla al Mérito Abate Juan Ignacio Molina 2018.



Ese mismo día, a las 15 horas, se realizará la conferencia “Brecha De Género en Investigación de Capital Humano Avanzado”. Y a las 19 horas, se desarrollará la charla “Mujeres en el video arte desde la imagen creativa”.