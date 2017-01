Crónica 03-01-2017

UTALCA diseña prototipo que descontamina alimentos y agua en sectores rurales

Ejecutado por la Facultad de Ingeniería de la casa de estudios, el proyecto permitirá a pobladores de diversas zonas, consumir comestibles y líquido sin contaminantes químicos, ni biológicos.



Diversas son las problemáticas a las que se ven enfrentados los pobladores de los sectores rurales más aislados de la región. Una de ellas se ve directamente relacionada con el agua y los alimentos, recursos fundamentales para el ser humano cuyo consumo debe estar sujeto a altos estándares de higiene para evitar efectos nocivos para la salud y que estos se contaminen, ya sea de forma química o biológica.



En el caso del agua, una de las consecuencias más nocivas que esta puede tener para las personas, tiene que ver con la contaminación por microorganismos, cuya aparición es común en Chile, y que al ser consumidos en una alta carga, pueden tener graves consecuencias en la salud. Mientras que para los alimentos, es necesaria la refrigeración para asegurar un correcto almacenamiento que extienda la durabilidad de estos por un tiempo determinado.



Por esta razón, la población rural está más expuesta y es más sensible a estos problemas, pues, en el caso del agua, la mayoría no utiliza cloro para su tratamiento y al no contar con sistemas de refrigeración, ya sea por falta de energía eléctrica o de recursos económicos, los alimentos sufren una descomposición temprana, contaminándose con una alta carga de microorganismos.



En este contexto, la Universidad de Talca con apoyo de la MacroFacultad de Ingeniería, se adjudicó el 2015 un Fondo de Acceso a la Energía, impulsado por el Ministerio de Energía, cuyo objetivo es avanzar en el desarrollo de proyectos que implementen soluciones energéticas renovables en sectores rurales, aislados o vulnerables, marco en el que la Facultad de Ingeniería desarrolló un prototipo que genera ozono a partir de energía fotovoltaica, para la descontaminación de alimentos y agua para los habitantes de zonas rurales, específicamente del sector El Melado, en la comuna de Colbún.



Según explicó el académico y jefe del proyecto, Diógenes Hernández, “Esta iniciativa propone el desarrollo de prototipos automatizados, que son alimentados con energía fotovoltaica para la generación de ozono, cuyo gas es altamente oxidante y está comprobado que elimina el 99,99% de los microorganismos presentes en el agua y en los alimentos, sin causar daños para el ser humano”.



De este modo, el gas volátil altamente oxidante, conocido como ozono, es capaz de destruir virus, bacterias, parásitos. priones, hongos, mohos, esporas y otros contaminantes que se presentan en el agua y en los alimentos, ya sea en las carnes. pescados, frutas, mariscos, verduras, quesos, huevos, entre otros, con la particularidad de ser 3.000 veces más efectivo que el cloro en la desinfección del agua, además de ser más seguro de manipular, puesto que no emana los vapores del cloro, que tienen un alto porcentaje de irritabilidad en las vías respiratorias.