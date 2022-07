Crónica 16-07-2022

UTalca ejecuta proyecto que abre espacios a las mujeres en ciencia y tecnología



• Esta Casa de Estudios es una de las 13 instituciones del país que se adjudicaron el primer concurso InES Género.



Fortalecer las capacidades institucionales para abordar las barreras de acceso, permanencia y liderazgo de mujeres, así como impulsar la generación de conocimiento con perspectiva de género, es el objetivo de un proyecto de Innovación en Educación Superior en Género (InES Género), que ejecuta la Universidad de Talca.

Esa Institución fue unas de las 13 entidades que, el año 2021, se adjudicó estos fondos del Ministerio de Ciencia y que buscan avanzar hacia una mayor igualdad de género en el ingreso a las carreras de ciencia y tecnología, mayor presencia de académicas en áreas disciplinares masculinizadas, más participación de mujeres en I+D+i+e y la generación de conocimiento que considere la dimensión de género.

“Creemos en la importancia de transversalizar el enfoque de género y de institucionalizarlo. Y este proyecto trabaja no solo en terminar con prejuicios, sino también en generar espacios reales y concretos para todas, logrando así que en nuestras aulas e investigaciones estén los mejores talentos”, explicó la directora del proyecto InES Género y directora general de Vinculación con Medio de la UTalca, Karin Saavedra.

Cabe mencionar que el sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) chileno muestra brechas de género en todos los niveles. Y la educación superior no es la excepción. Si bien, más de la mitad de las matrículas de primer año corresponde a mujeres, la participación varía dependiendo del área del conocimiento. En las carreras de salud y educación superan el 70%, mientras que en las del área de tecnología no alcanzan el 20%, siendo una realidad que la Universidad de Talca se propuso revertir.