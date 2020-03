Crónica 28-03-2020

UTalca entregó al Hospital Regional moderno equipo PCR para diagnosticar Coronavirus



La institución prestó un dispositivo que permite procesar cerca de 100 muestras en una hora y 30 minutos, lo que dará la posibilidad de duplicar y hasta triplicar la capacidad diagnóstica en el Maule.



La Universidad de Talca, a través del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud, puso a disposición de las autoridades regionales un equipo PCR que permite la detección del Coronavirus.



Este equipo, que duplicará y hasta triplicará la capacidad diagnóstica de la región, fue entregado a modo de préstamo al Hospital de Talca para colaborar en la detección temprana de casos y potenciar la capacidad que tiene actualmente el país para identificar a las personas infectadas, lo que es fundamental para controlar la pandemia.



El dispositivo permite detectar en muestras nasofaríngeas el Covid-19 y se sumar a otro recientemente instalado en el recinto asistencial, lo que permitirá analizar una cantidad importante de muestras, que antes debían ser derivadas para su procesamiento a Santiago o a Concepción.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTalca, Carlos Padilla, afirmó que “la universidad, como una casa de estudios pública de la región, tiene un rol social relevante y en ese contexto estamos trabajando para aportar en esta emergencia con los medios que dispone la institución. Por un lado, se pusieron a disposición las instalaciones de nuestro futuro centro médico (ex Hospital Italiano), donde se habilitarán 200 camas para el traslado de pacientes con patologías no relacionadas con el Coronavirus, y se prestó el equipo PCR que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica en la zona, lo que será acompañado por la colaboración de nuestros profesionales del Departamento de Microbiología para el manejo de este termociclador de última generación”.

En este contexto, ya se realizó una reunión entre el personal del hospital y los académicos de la universidad en el Laboratorio de Investigación Microbiológica de la UTalca, para coordinar el trabajo y conocer aspectos técnicos y metodológicos con la asesoría de profesionales de la empresa Genexpress.

La directora del Departamento de Microbiología, Olga Lobos, recalcó que este préstamo es de suma importancia pues “ampliará la capacidad diagnóstica del Hospital Regional al analizar un mayor número de muestras, así los pacientes no tendrán que esperar tanto tiempo por un resultado; además, es muy importante porque hasta ahora solo había laboratorios de referencia para coronavirus en Santiago y Concepción”.

El académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la UTalca, Marcelo Alarcón, explicó “el equipo real time PCR, que en aproximadamente 1 hora 30 minutos puede realizar 96 muestras en forma simultánea. Este equipo de la Universidad de Talca será prestado en apoyo a la región del Maule para el diagnóstico del coronavirus”

Además de facilitar el equipo, la institución pondrá a disposición mano de obra. “Eso quiere decir que nosotros, o colegas del departamento de Microbiología, iremos al hospital y ayudaremos en el procesamiento de las muestras.”, resaltó la académica Verónica Carrasco Sánchez.