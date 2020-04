Crónica 07-04-2020

UTalca establece que todo el primer semestre será con clases online y funcionarios tendrán teletrabajo



El rector Álvaro Rojas indicó que “la prioridad es proteger la salud de toda la comunidad universitaria”.

El Consejo Académico de la Universidad de Talca resolvió que todo el primer semestre se desarrollará de manera online para sus estudiantes de pre y postgrado. La medida implica también que todos los funcionarios administrativos y académicos, así como también los colaboradores, realicen sus labores mediante el formato de teletrabajo, asegurando la continuidad del servicio.

Los estudiantes de primer año ya comenzaron sus actividades a distancia y a ellos se sumarán los alumnos antiguos, quienes inician el primer semestre el próximo 20 de abril mediante la modalidad online.

El rector de la UTalca, Álvaro Rojas, manifestó que “en esto no vamos a correr riesgos, la prioridad para la institución es proteger la salud de toda la comunidad universitaria. Hemos hecho todo lo posible por poner en funcionamiento nuestra universidad a través de teletrabajo, y para asegurar la continuidad académica de nuestros estudiantes a través de educación online y así va a ser la tónica de todo el primer semestre, así lo hemos acordado como Consejo Académico”.

Para asegurar que todos los alumnos tengan las condiciones para desarrollar las clases de matera virtual, la universidad estableció la entrega de becas de conectividad, el préstamo de Ipad de Biblioteca para los jóvenes más vulnerables y, al igual que cada año, se están entregando más de mil notebooks para los estudiantes que pasan a tercer año.

Rojas agregó que “nos interesa por sobre todas las cosas el cuidado de nuestros estudiantes, funcionarios y de sus familias y también que nuestra querida universidad de Talca pueda seguir avanzando en su desarrollo y seguir aportando en acciones reales, no solamente en la formación de nuestros estudiantes, sino que también en lo que es nuestro compromiso con la comunidad del Maule y para ello hemos tomado una serie de medidas como poner a disposición las instalaciones de nuestro futuro centro médico (ex Hospital Italiano), entregar en préstamo un equipo PCR al Hospital de Talca, nuestros investigadores desarrollan la impresión 3D de protectores faciales para personal hospitalario, y una serie de iniciativas más que permitan apoyar a las autoridades sanitarias”.

Así, de acuerdo con lo resuelto por el Consejo Académico de la casa de estudios maulina, las clases online y el teletrabajo se desarrollarán hasta el 25 de agosto. Sin embargo, esta medida puede ser revisada y revertida en caso de que las condiciones de seguridad en materia de salud para los estudiantes y funcionarios así lo permitan.

La universidad estableció también el aseguramiento de las funciones críticas, que serán desarrolladas mediante un sistema de turnos.